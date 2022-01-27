"واتساب" سيسمح لمسؤولي المجموعات بحذف أي رسالة من الدردشات

يستعد تطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلات الفورية ”واتساب“، للسماح لمسؤولي الدردشة الجماعية بحذف الرسائل التي تم نشرها بواسطة أي من المشاركين في المحادثة دون موافقتهم، ضمن التحسينات في الإشراف.

وبفضل هذه الوظيفة، سيتمكن مديرو المجموعات من القدرة على حذف رسائل جميع المشاركين، فيما سيتم إخطار باقي جهات الاتصال في الدردشة وفي الخانة التي حذفت منها الرسالة الأصلية.

وبعد حذف المحتوى، ستظهر في الدردشة جهة الاتصال المسؤولة عن حذف الرسائل، وسيكون هذا الخيار متاحًا في تحديث ”واتساب“ التجريبي المستقبلي لنظامي أندرويد وiOS.

ولم يحدد تطبيق ”واتساب“، المملوك لشركة ”ميتا“، التي كان اسمها سابقًا ”فيسبوك“، حتى الآن موعد صدور التحديث الأخير الذي يتضمن هذه الميزة المرتقبة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها ”واتساب“ ميزة حذف الرسائل، ففي العام 2017، أتاح التطبيق لأول مرة، ميزة حذف الرسائل المرسلة بشكل نهائي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن ”واتساب“ مؤخرًا عن خيارات جديدة ضمن الرسائل المؤقتة التي يمكن من خلالها إنشاء محادثات كاملة بهذا التكوين أو إدارة الوقت الذي يتم الاحتفاظ به في تطبيق المراسلة.

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، اختبر ”واتساب“، ميزة تسمح للمستخدمين بنقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد إلى أجهزة iOS.

وتتطلب الميزة من المستخدمين، توصيل الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد بأجهزة ”آيفون“ باستخدام كابل ”Lightning“ إلى USB من النوع C لنقل محفوظات الدردشة.

وتشترط عملية نقل الدردشات أيضًا أن يكون لدى المستخدمين تطبيق“Apple Move“ على الهواتف التي تعمل بنظام ”أندرويد“.

كما أضاف تطبيق المحادثات الفورية مؤخرًا، ميزة عدم الإزعاج، والتي تعمل على تمكين المستخدم من اختيار بعض جهات الاتصال التي يحددها بنفسه ويمكنهم مراسلته أثناء انشغاله أو تركيزه في أمر ما، أو عند مراسلته لبعض جهات الاتصال المهمين الذين تربطه بهم علاقة.

كما أن ميزة التركيز التي أضافها تطبيق ”واتساب“، تمكّن المستخدم من اختيار التطبيقات التي ترسل له إشعارات حالة تفعيله لوضع التركيز، كما يمكن للمستخدم وقف الرسائل النصية من الأصدقاء أو غيرهم عند تشغيل هذا الوضع.