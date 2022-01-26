ابتكار فرشاة أسنان ذكية ترسل تنبيهات عند الحاجة للذهاب إلى الطبيب

طورت شركة ”زاميجو“ السويسرية جهازا يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي يلتقط صورا للفم لمراقبة صحة الفم والأسنان، ويرسل إشعارات عند الحاجة للذهاب إلى الطبيب.

الجهاز الذي يتخذ شكل فرشاة أسنان كهربائية، لا يستخدم في تنظيف الأسنان؛ لأنه يستبدل حلقة الشعيرات الدوارة بكاميرا رقمية صغيرة مقاومة للماء محاطة بثمانية مصابيح LED لإضاءة كل ركن من أركان الفم.

وتلتقط كاميرا الفرشاة صوراً مجهرية للأسنان واللثة، يتم تحليلها خلال ثوانٍ فقط بواسطة نظام ذكاء اصطناعي في تطبيق للهاتف المحمول يقدم إشعارات بحالة الأسنان واللثة.

وقال سيفرين ستالدر، مؤسس شركة ”زاميجو“، إن ”المستخدمين يرون على الفور مدى جودة تنظيف أسنانهم والمناطق المهملة التي غالبا ما تصل إلى 40% من الأسنان“.

يعتبر تشغيل الجهاز أبسط مما قد يبدو، ويتم استخدامه دائما بعد تنظيف الأسنان، حيث يضع المستخدم رأس الجهاز في الفم ويقوم بالضغط على زر؛ لالتقاط ما مجموعه ست صور للأسنان العلوية والسفلية.

ويتم نقل الصور لاسلكيا إلى تطبيق للأجهزة المحمولة بنظام تشغيل iOS، حيث تكون بعض الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي مسؤولة عن التحقق في ثوانٍ من وجود بقع أو جير على الأسنان أو التهاب اللثة.

بعض الخوارزميات التي تم تطويرها كانت من خلال خبراء طب الأسنان، الذين قاموا بتحليل قاعدة بيانات لآلاف الصور التي تم التقاطها ”زاميجو“، وتحديد المشاكل الموجودة في كل منها، ويقدم التطبيق بناءً على ما يكتشفه نصائح للمستخدمين حول كيفية تحسين تقنية التنظيف بالفرشاة أو الخيط، ويمكن أن ينصحهم بزيارة طبيب الأسنان.

تم تصميم الجهاز، الذي يشتمل أيضا على شاشة توفر مستوى البطارية وحالة الاتصال، بحيث يمكن لأي شخص استخدامه، سواء البالغون أو الأطفال.

وتؤكد الشركة السويسرية أن هناك بالفعل أطباء أسنان يستخدمون ”زاميجو“؛ لمتابعة المرضى والتواصل معهم وتشخيص أسباب الآلام والعلاج، وتسعى ”زاميجو“ لتطوير نظام الذكاء الاصطناعي في الفرشاة، حتى تتمكن من الكشف عن مشاكل الأسنان الأخرى، مثل أمراض ”دواعم السّن“ و“اللويحة السنية“.