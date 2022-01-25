"ميتا" تطور حاسوبا عملاقا هو الأسرع في العالم

كشفت شركة ”ميتا“، النقاب عن تصميم كمبيوتر عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن يصبح الأقوى في العالم عند اكتماله بحلول منتصف عام 2022، ليمهد الطريق لتطوير تقنية ميتافيرس.

وبدأ الباحثون في الشركة ”ميتا“ بالفعل، في استخدام كمبيوتر RSC للتدريب على معالجة اللغة الطبيعية – الآلات والتواصل البشري – والرؤية الاصطناعية ونماذج رؤية الآلة.

وتم إنشاء كمبيوتر (Research SuperCluster) لتلبية احتياجات تطوير الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي المتقدم، والذي يتطلب أجهزة كمبيوتر قادرة على القيام بتريليونات العمليات في الثانية“.

ويعد كمبيوتر RSC الجيل الثاني الذي تطوره ”ميتا“، حيث أعلنت في عام 2013 عن استثمار طويل الأجل لتطوير نظام الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء Facebook AI Research Lab.

ورغم أن الكمبيوتر كان يتكون من 22 ألف وحدة معالجة رسومات Nvidia V100 Tensor Core ويؤدي 35 ألف مهمة في اليوم، لكن ”فيسبوك“ قررت في عام 2020 أنه ليس كافيا.

البنية التحتية للكمبيوتر الجديد

بعد ثلاث سنوات، قررت الشركة تطوير بنية تحتية جديدة قادرة على تدريب النماذج بأكثر من مليار معيار في قواعد بيانات بحجم إكسابايت والذي يعادل (أكثر من 36 ألف سنة من الفيديوهات بجودة عالية).

ويتكون كمبيوتر RSC حاليا من 760 نظاما Nvidia DGX A100 مرتبطة بشبكة Nvidia Quantum InfiniBand الداخلية بسرعة 200 جيجابت / ثانية، بإجمالي 6080 وحدة معالجة رسومات، والتي من المتوقع أن تصل إلى 16 ألف وحدة معالجة رسومات عبر شبكة InfiniBand، عند اكتمال الكمبيوتر في مايو المقبل.

وستكون شبكات RSC من أكبر الشبكات التي تم إطلاقها، وستشمل على نظام تخزين مؤقت وتخزين قادر على خدمة 16 تيرابايت / ثانية من البيانات الثابتة، مع خطط لزيادة حجمها إلى إكسابايت (1 مليون تيرابايت).

وبالنسبة للتخزين، يحتوي الكمبيوتر العملاق على 175 بيتابايت من Pure FlashArray، و46 بيتابايت من ذاكرة التخزين المؤقت على أنظمة Penguin Computing Altus، و10 بيتابايت من Pure FlashBlade.

ورغم عدم الانتهاء من الكمبيوتر ”ميتا“ العملاق، إلا أن الاختبارات المعيارية الأولية تظهر أنه أسرع 20 مرة في أحمال العمل مقارنة بالبنية التحتية القديمة.

اتصال آمن

وسلطت شركة ”ميتا“ الضوء أيضا، على أن الأمان والخصوصية هما جوهر هذا الكمبيوتر العملاق، مما يسمح للباحثين بتدريب نماذجهم باستخدام البيانات المشفرة التي ينشئها المستخدم، والتي لا يتم فك تشفيرها إلا قبل بدء التدريب مباشرة.

كما لا يوجد لدى كمبيوتر RSC أيضا اتصالات مباشرة واردة أو صادرة بالإنترنت، وتتدفق حركة المرور فقط من مراكز بيانات إنتاج التعريف، والتشفير من طرف إلى طرف بين أنظمة التخزين ووحدات معالجة الرسومات.