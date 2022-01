الصين تطور روبوتا بمميزات مذهلة للاستخدامات العسكرية (فيديو)

طورت الصين أكبر روبوت رباعي يعمل بالطاقة الكهربائية في العالم، والذي يمكن استخدامه في مهام الاستطلاع واللوجستيات في بيئات معقدة للجيش.

ويعد الروبوت أحدث إصدار للصين، وهو ما يرى فيه متخصصون اختراعا سيؤهل الصين لتكون رائدة على مستوى العالم في مجال الروبوتات ومجال التكنولوجيا العسكرية، بحلول عام 2025.

الروبوت الذي يمشي على أربع أرجل ليس فقط ضخما، لكنه أيضا قوي وذكي ورشيق بشكل مدهش، يمكنك الحركة وأداء سلسلة من الحركات غير المتوقعة، مثل القفز والجري والدوران والمشي بشكل مائل.

ويمتلك الوحش الميكانيكي قوة كافية لحمل أوزان تصل إلى (160 كجم) ويمكنه الركض بسرعة 10 كيلومترات في ساعة، وهو ما يؤهله للقيام بالكثير من الأدوار اللوجستية التي تخدم العمليات العسكرية في بيئات معقدة، حتى أن هذا الروبوت بحسب ما أظهره مقطع مصور يمكنه السير في طرق وعرة، كما تسمح له أرجله الأربعة لتفادي العقبات واجتيازها بسهولة.

China's first domestically built "yak" robot with a load capacity of 160 kg made its debut recently. The robot can deal with all sorts of road and weather conditions. pic.twitter.com/x1SPGzn04S

— People's Daily, China (@PDChina) January 14, 2022