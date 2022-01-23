لعبة فيديو تتحول إلى تقنية لفحص العين بدقة غير مسبوقة

ابتكر فريق بحثي من جامعة ساوثرن ميثوديست SMU، ومؤسسة RETINA لبحوث أمراض العيون، وشركة بالانس تكنولوجي BTI لتصنيع أجهزة اختبارات الدقة، في الولايات المتحدة، تكنولوجيا تصوير طبي جديدة، تستخدم لعبة الفيديو ”عين في السماء“ Eye in the Sky: Defender، للتصوير البصري المقطعي التوافقي OCT، ليكون اختبار تصوير غير جراحي يستخدم موجات الضوء لالتقاط صور مقطعية لشبكية العين.

وبحسب صحيفة North Texas الإخبارية، يمكن للتقنية الجديدة، فحص العيون بدقة غير مسبوقة، لتشخيص الأمراض.

ويستخدم اللاعب في لعبة ”عين في السماء“ تقنية الواقع الافتراضي، شكل العين، ويتفاعل مع الأشياء من منظور عين الطائر.

كما ويستخدم أداة توجيه ”الضوء“ للمساعدة في العثور على قطع الألغاز التي يتعين عليه حلها، ويصعب على العين الوصول إليها.

وأوضح الباحثون بأن لعبة ”عين في السماء“، تستخدم صورا للشبكية بتقنية التصوير البصري المقطعي التوافقي، لتجزئة الصور في بيئة اللعبة.

ويتعلم اللاعبون عن غير قصد تتبع الخطوط المستخدمة لإجراء قياسات تشخيصية لمسح شبكية العين.

ولتطوير تقنية جديدة للتصوير البصري المقطعي التوافقي، دمج الفريق البحثي الخوارزمية الحاسوبية لهذه اللعبة، مع منصة الذكاء الاصطناعي HEWMEN، الخاصة بـشركة ”بالانس تكنولوجي“، والتي توفر للباحثين الخوارزميات الحاسوبية التي يحتاجونها لحل أصعب التحديات الطبية المعاصرة.

واستخدم الباحثون مجموعة بيانات جديدة لتوفير المعلومات اللازمة لتدريب خوارزمية التعلم الآلي لتحليل صور OCT بشكل أكثر دقة.

وأوضح كوري كلارك، الباحث المشارك في الدراسة، أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح ممكنا الآن، لتحليل ملايين البيانات لصور شبكية العين، بسرعة، وتشخيص الأمراض التي كان من الصعب تحديدها، بتقنيات الفحص الشائعة الاستخدام، وذلك من خلال الاستفادة من تفاعل الإنسان مع الآلة، إضافة إلى الألعاب الحاسوبية.

واعتبر الفريق البحثي أن التقنية المطورة، تساهم في تحقيق تحسينات كبيرة في تحليل صور الشبكية؛ ما يقلل من الوقت والتكاليف.

وكشف الدكتور كارل سكاكي، الرئيس التنفيذي في مؤسسة RETINA لبحوث العين، أن التقنية المطورة يمكن أن تغير قواعد اللعبة للباحثين، ومصنعي الأدوية، في تحليل البيانات الخاصة بتطور أمراض العيون، وتجارب الأدوية، وفعالية علاج الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.