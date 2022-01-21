جهاز جديد يسمح للمصابين بالشلل النصفي بالسير الطبيعي

كشفت شركة ”Wandercraft“ الفرنسية، النقاب عن الجيل الجديد من جهازها المميز، ”Atalante“.

والجهاز عبارة عن هيكل خارجي يتم ارتداؤه وصُمم خصيصا حتى يتمكن المصابون بالشلل النصفي وغيرهم من المرضى ذوي الإعاقات المشابهة، من السير بشكل طبيعي أثناء أداء تمارين إعادة التأهيل.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن جهازها الجديد الذي يشبه الروبوت القابل للارتداء، حصل أيضًا على شهادة تنظيم الأجهزة الطبية (MDR) في أوروبا؛ ما يسمح للمرضى والطاقم الطبي باستخدام الجهاز على نطاق أوسع.

والهياكل الخارجية أو ”exos“، كما يطلق عليها في الصناعة، تعمل بالطاقة، ويشار إليها بأنها روبوتات يمكن ارتداؤها وتتكيف مع كل مستخدم، وهي مصممة للمساعدة في علاجات إعادة التأهيل أثناء المشي واستعادة قدرة المريض على الحركة.

وكانت الشركة أطلقت الجيل الأول من أجهزة ”Atalante“ في عام 2019، وهو هيكل خارجي ذاتي التوازن يعتمد في المشي على الخوارزميات لتحديد طريقة مشية المستخدم.

ويعد ”Atalante“ الجيل الثاني من شركة ”Wandercraft“، مع تصميم وميزات أكثر تقدمًا من الطراز الأصلي، ويأتي مع جهاز تحكم عن بعد لتشغيله، وتطبيق جديد يتيح لأخصائي العلاج الطبيعي والمريض ضبط الحركات وبرامج التمارين بدقة.

ويستخدم الجهاز مجموعتين من البطاريات القابلة للإزالة؛ ما يسمح بالاستخدام المستمر.

ويعد الجهاز الجديد الذي يزن 130 رطلا (نحو 59 كيلوغراما)، أصغر بكثير وأكثر انسيابية وأكثر راحة للمرضى من الجيل الأول الذي أنتجته الشركة سابقا، بفضل الأجهزة الجديدة والتعديلات الملائمة والبرامج الأكثر ذكاء، وفقا للشركة.

وقالت الشركة، إن الأجهزة الجديدة أصبحت متوازنة ذاتيًا، لذلك من السهل التحكم فيها لكل من المرضى وأخصائيي العلاج الطبيعي.

ورغم عدم الموافقة على استخدامه بمفرده بعد، نشرت ”Wandercraft“ مقطع فيديو يوضح أن الجهاز يمكن أن يوازن ذاتيًا، حتى عند دفعه بعيدًا.

كما يوفر الجهاز، وفقا لإعلان الشركة، ميزات تسهل الدخول والخروج، جنبًا إلى جنب مع ميزة ”Wander Balance“ التي تتيح ”الوضع الرأسي“ السهل لمساعدة المريض على الوقوف.

ويولد الجهاز تلقائيًا حركيات محسّنة وقابلة للتعديل وفقًا لتشكل كل مريض، مع الإعدادات التي تسمح بتمارين مخصصة.

وأحدث ميزة هي ”RealGait“ والتي تسمح بالمشي الفسيولوجي بسرعات قابلة للتعديل، وميزة أخرى تسمى ”CustomGait“، وهي تسمح بتغيير السرعة وطول الخطوة ومركز الكتلة.

بينما تتيح خاصية ”ActiveGait“ للمستخدم تغيير جهد المساعدة من 0 إلى 100%.

وتتضمن هذه الميزة أيضًا إعداد ”EarlyGait“ للخطوات الأولى، جنبًا إلى جنب مع إعداد ”RealGait“ الجديد.

وتأسست شركة ”Wandercraft“ في عام 2012؛ بهدف مساعدة المرضى الذين يستخدمون الكراسي المتحركة بالاستمتاع بحياتهم من خلال ابتكار وسائل تنقل أخرى تغنيهم عن هذه الكراسي التقليدية.

ويأتي حل الشركة عن طريق الهياكل الخارجية، والتي يمكن أن توفر لمرتديها القدرة على المشي بمساعدة الروبوت.