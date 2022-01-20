إنستغرام تتيح لمستخدميها إعادة مزج أي مقطع فيديو

أعلنت منصة ”إنستغرام“، اليوم الخميس، أنها ستسمح للمستخدمين بإعادة مزج أي محتوى فيديو على التطبيق، وليس فقط مقاطع الفيديو القصيرة ”Reels“.

وكانت المنصة قد أطلقت رسمياً ميزة ”Remix“ في مارس من العام الماضي، وهي ميزة قدمها المنافس الأبرز ”تيك توك“ في تطبيقه منذ فترة كبيرة وهي ”TikTok Duets“.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تسجيل فيديوهات ”Reels“ جنبًا إلى جنب مع مقطع فيديو قصير أيضاً من مستخدم آخر، كوسيلة للتفاعل أو المشاركة أو إبراز محتوى آخر ضمن ميزة ”Instagram Reels“.

وفي إعلان اليوم، قالت الشركة إن أي مقطع فيديو عام على تطبيقها الرقمي قابل للمزج، لكنها أوضحت أن هذه الميزة لا تنطبق إلا على مقاطع الفيديو المنشورة علنًا من الآن فصاعدًا، ولن تعمل على المحتوى القديم.

وأضافت الشركة أن التوسع كان منطقيًا وجاء بناء على طلبات ملحة من قبل المستخدمين، مشيرة إلى أنها أرادت تقديم المزيد من الطرق للمبدعين ”لإعادة ابتكار المحتوى الخاص بهم“، والتفاعل بقوة مع الآخرين.

وعند إعادة مزج مقطع فيديو بخلاف ”Reels“، سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى مجموعة ”Reels“ من الأدوات الإبداعية، بما في ذلك (Collabs)، والتعليق الصوتي (Voiceover)، والتأثيرات (Effects)، وأدوات الصوت (Audio Tools).

وللتفاعل مع الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين النقر فوق القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى من أي فيديو عام على التطبيق تم نشره بعد إطلاق هذا التحديث، ومن هناك، سيختار المستخدم ”إعادة مزج هذا الفيديو“ (remix this video)، وتسجيل إجابته أو تحميل مقطع فيديو من ألبوم الكاميرا بهاتفه.

ويمكن لمنشئي المحتوى أيضاً إعادة مزج مقطع فيديو الشخص الآخر كليًا أو جزئيًا وتنزيله كجزء من إعادة المزج، وسيكون الفيديو الناتج بعد إعادة مزجه مرئيًا في أي مكان يشارك فيه المستخدم فيديوهاته.

وقالت الشركة إن المستخدمين الذين لا يرغبون في المشاركة سيحتاجون إلى إلغاء الاشتراك في ميزة ”إعادة مزج“ مقاطع الفيديو الخاصة بهم من إعدادات حساباتهم.

وأوضحت أن هذا التعديل يتوفر ضمن إعداد ”Reels and Remix Controls“، ومع ذلك، يتم افتراضيًا تعيين جميع المستخدمين على ”تشغيل“ للميزة الجديدة.

وبخلاف الميزة الجديدة، أعلنت ”إنستغرام“ أيضًا أنها ستسمح للمستخدمين الآن بتسليط الضوء على موضوع وتاريخ ووقت البث المباشر المجدول في ملفاتهم الشخصية.

وسيعطي هذا للمستخدمين طريقة أسهل لعرض فيديو بث مباشر (Live) والاشتراك فيه، ولن يضطر المبدعون بالضرورة إلى إنشاء منشور موجز للترويج للحدث.