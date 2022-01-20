"انستغرام" تختبر ميزة "الاشتراكات المدفوعة" لصانعي المحتوى

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي للصور الأشهر في العالم ”انستغرام“، عن ميزة جديدة يتم اختبارها حالياً في الولايات المتحدة، حيث تم السماح ”لعدد صغير“ من المبدعين وصانعي المحتوى باختبار ميزة ”الاشتراكات المدفوعة“ (Creator Subscription).

وقال آدم موسيري، رئيس الشركة، إن هذه الميزة ستُمكن مبدعي تطبيق ”انستغرام“ وصانعي المحتوي ”من الحصول على دخل ثابت يساعدهم على الاستفادة من استخدام المنصة الرقمية“.

وأضاف موسيري، في فيديو خلال الإعلان عن الميزة الجديدة، أن ”خيار الاشتراك المدفوع الأجر سيظهر للمستخدمين والمتابعين على شكل زر جديد في الحساب الشخصي لصانع المحتوى، حيث يمكن للمبدعين تحديد أسعارهم الخاصة، التي يمكن أن تتراوح من 0.99 دولار إلى 99.99 دولار شهرياً“.

وأوضح موسيري أن المشتركين فقط سيتمكنون من الوصول إلى ”المحتوى الخاص“ بهم دون مشاركته مع المتابعين العاديين، مثل القصص المحفوظة على أنها ”أهم الأحداث“ أو ”Highlights“، على سبيل المثال.

وأشار موسيري في إعلانه إلى أنه سيتم إخطار المشتركين ببدء ”البث الحصري“ الخاص بهم، حيث سيتمكنون من التفاعل بشكل أعمق مع صانعي المحتوى والمبدعين لأن عدد المشاهدين سيكون أقل بالطبع.

أما عن القصص الخاصة بالمشتركين فقط (Stories)، والتي سوف تتم الإشارة إليها بـ“حلقة أرجوانية اللون“ ليتم تمييزها، فيمكن لصانعي المحتوى من خلالها مشاركة أشياء مثل محتوى ما وراء الكواليس، واستطلاعات الرأي الخاصة، والمزيد، وفقاً لموسيري.

ووفقاً لإعلان رئيس ”انستغرام“، سيحصل المشتركون على شارة أرجوانية اللون بجانب أسمائهم، حيث يتمكن صانعو المحتوى من رؤية الشارة في التعليقات والرسائل وأماكن أخرى. وعلى هذا النحو، سيكونون قادرين (صانعي المحتوي) على تكريس المزيد من اهتمامهم للمشتركين، إذا رغبوا في ذلك.

وعن إضافة المزيد من ميزات الاشتراك في المستقبل، قال موسيري إن فريقه يعمل على إيجاد طرق للمبدعين لتصدير قوائم المشتركين الخاصة بهم و“إخراجهم من انستغرام إلى تطبيقات ومواقع ويب أخرى أنشأتها شركات أخرى“.

ويخطط ”انستغرام“ لتوسيع الميزة الجديدة ليشمل المزيد من المبدعين في الأشهر المقبلة. وقالت شركة ”ميتا“، الشركة الأم لـ“انستغرام“، إنها لن تبدأ في تحصيل رسوم من أرباح المبدعين حتى بداية عام 2023 على الأقل.

وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ“ميتا“، قد صرح في وقت سابق أن هذه الخطط ”ستساعد المبدعين على كسب المزيد من خلال تقديم مزايا لمتابعيهم الأكثر تفاعلًا مثل الوصول إلى Lives and Stories حصرية“.

وأضاف: ”أنا متحمس لمواصلة إنشاء أدوات لصانعي المحتوى لكسب عيشهم من خلال عمل إبداعي ووضع هذه الأدوات في أيدي المزيد من المبدعين قريباً“.

والجدير بالذكر أن زوكربيرغ كان قد أعلن في الصيف الماضي عن خطط لاستثمار مليار دولار لصالح صانعي المحتوى بحلول نهاية عام 2022.

ومع عثور العديد من المؤثرين على جماهير كبيرة على منصات أخرى (كثير منها يستثمر بكثافة في المبدعين)، لم يكن أمام الشركة خيار سوى البدء في اختبار الميزة الجديدة.