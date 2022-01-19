"Logitech Pen".. قلم ذكي قابل لإعادة الشحن مخصص للطلاب‎‎

طرحت شركة ”لوغيتيك“ الدولية السويسرية الأمريكية، لصناعة ملحقات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، قلماً ذكياً جديدًا أطلقت عليه اسم ”Logitech Pen“، مصممًا خصيصًا للطلاب في كافة مراحل التعليم، ويعمل مع أجهزة ”Chromebook“ التي تعمل باللمس وتدعم معيار ”مبادرة القلم العالمي“ (USI).

ويعمل قلم ”Logitech Pen“ مع طرازات مختلفة تقدمها العلامات التجارية الرائدة، مثل ”لينوفو“ و“آيسر“ و“إتش بي“ و“إسوس“ و“سامسونغ“.

وقالت ميشيل هيرمان، نائبة رئيس التنقل، رئيسة الحلول التعليمية في الشركة: ”نظرًا لأن الطلاب والمعلمين يستخدمون أجهزة (Chromebook) بشكل متزايد كأداة يومية في المدارس والمنزل، فقد ابتكرنا (Logitech Pen) لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة من أجهزة (Chromebook) في الفصل الدراسي“.

ويتميز القلم الذكي الجديد بقبضة سيليكون وتصميم غير قابل للانزلاق، ويأتي بحجم يمكن حتى للأطفال حمله بشكل مريح. ويتميز طرفه النشط بـ 4096 مستوى من حساسية الضغط، مثل قلم ”Surface Slim Pen 2“ من ”ميكروسوفت“، ويمكنه أيضاً محاكاة الكتابة على الورق بشكل أقرب من القلم ذي الطرف المطاطي. وفقًا لمعيار المبادرة، ولا يلزم إقران ”Logitech Pen“ مسبقًا، بحيث يمكن للطلاب استلامه واستخدامه.

وكانت شركة ”غوغل“ الأمريكية قد دعمت ”مبادرة القلم العالمي“، وهي مبادرة دولية غير ربحية لدعم التعليم في عام 2018، وانضمت إلى مؤيدين آخرين، مثل ”إنتل“ و“لينوفو“، في سعيها لإنشاء ”معيار قلم نشط مفتوح“، وأصدرت مجموعة من الشركات المصنعة أجهزة ”Chromebook“ متوافقة مع المبادرة على مر السنوات القليلة الماضية.

ويأتي القلم مع بطارية تدوم لمدة تصل إلى 15 يومًا مع الاستخدام المدرسي المنتظم (ساعتين ونصف الساعة تقريباً في اليوم كما تزعم الشركة)، ويمكن شحنها باستخدام شاحن USB-C تقليدي.

وتدعي الشركة أن الشحن لمدة 30 ثانية يمكن أن ينتج عنه 30 دقيقة من الاستخدام، ويمكن استخدامه أيضاً أثناء إعادة الشحن. ونظرًا لأنه مصمم للطلاب، فهو أيضًا مقاوم للانسكاب ويتمتع بحماية من السقوط تصل إلى أربعة أقدام.

ومن المقرر أن يتم طرح ”Logitech Pen“ للجمهور في المتاجر المعنية ببيع المعدات التعليمية فقط، في وقت لاحق من الشهر الجاري في الولايات المتحدة وأسواق أخرى محددة مقابل 65 دولارًا، مع ضمان لمدة ثلاث سنوات من الشركة.