"Axon" الأمريكية تطور مسدسا يمكنه شل حركة المُهاجم ويتصل آليًا بالشرطة

أعلنت شركة ”Axon“ الأمريكية، المُختصة بتطوير أنظمة تكنولوجيا السلامة الشخصية، اليوم الثلاثاء، عن تطوير مسدس للدفاع عن النفس بالصعق بالكهرباء ”تايزر“، إذ من شأنه أن يشل حركة المُهاجم ويتصل آليًا بالشرطة.

ويقوم المسدس، الذي أطلقت عليه الشركة اسم Bolt2″/بولت2″، عند إطلاق الصاعقة بعرقلة حركة المهاجم لمدة 30 ثانية، وفي نفس الوقت يرسل آليًا تنبيها إلى خدمة الطوارئ في الشرطة، للإبلاغ عن الهجوم.

وبحسب ما أورد موقع ”KPVI“ الإخباري، فإن سلاح الطاقة غير الفتاك ”بولت2“ يتم إقرانه مع تطبيق ذكي، لتفعيل ميزة الاتصال آلياً بالشرطة عند التفريغ، حيثُ يتيح التطبيق الذكي للشرطة تحديد موقع المستخدم ”المعتدى عليه“، من خلال نظام تحديد المواقع العالمي ”GPS“.

وصممت الشركة الأمريكية سلاح الصاعق ”بولت2“ بتصميم جديد لا يشبه أسلحة ”التايزر“ الشائعة الاستخدام، حتى يبدو مخفياً عن المهاجم، حيثُ يتميز بحواف مستقيمة، وسطح ناعم الملمس تجعل حمله سهلاً.

ويصل مدى سلاح الصاعق ”بولت2“ إلى 15 قدمًا، ويضم ميزات محسّنة لتحسين دقة استخدامه في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يتميز بغطاء أمان مصمم لمنع الإطلاق غير المقصود للصعق.

ويتضمن مسدس الصاعق ”بولت2“ خدمة الوصول إلى شبكة من المدربين المعتمدين، للدعم والتدريب على استخدامه، بالإضافة إلى توفير ميزة الاستبدال المجاني لأي جهاز بعد تفريغه دفاعًا عن النفس.

والصاعق الكهربائي هو سلاح صعق بالطاقة الكهربائية، يستخدم بشكل شائع من قبل الشرطة، كما يستخدمه المدنيون للمساعدة في حماية أنفسهم وتجنب المواقف الخطرة، وذلك من خلال تعطيل الأهداف مؤقتًا، والتعامل معها بطريقة آمنة.

ويطلق مسدس الصعق نحو الهدف سهمين صغيرين، حيث ينقلان تيارًا كهربائيًا مصمما خصيصاً لتعطيل التحكم الإرادي في عضلات الشخص المستهدف، مما يؤدي إلى عجزه عن الحركة، وقد يصاب بألم موضعي وتقلصات عضلية طويلة، ناجمة عن تأثيرات الصعق الكهربائي.

وأتاحت شركة ”Axon“ مسدس الصاعق ”بولت2“ للبيع مقابل 449 دولارًا أمريكيًا، من خلال الطلب المسبق، وسيبدأ شحن المنتج في الربيع المقبل.

ومن المقرر أن تعرض الشركة الأمريكية منتجها المطور في معرض ”SHOT“ الخاص بعرض منتجات صناعة الأسلحة، الذي يعقد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، خلال الفترة 18-21 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.