في ضربة جديدة للمشروع.. تسلا تؤجل إطلاق Cybertruck حتى عام 2023

دأبت شركة تسلا الأمريكية عملاقة صناعة السيارات الكهربائية على الإخلال بالمواعيد النهائية لإطلاق منتجاتها في الأسواق وباتت تعرف بذلك على مدار السنوات، لذا فليس من المستغرب جدًا أن تكون الشاحنة الكهربائية الطموحة للشركة Cybertruck متأخرة بعض الشيء.

ونقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء في تقرير خاص عن مصدر مطلع قوله إن شركة تسلا تهدف إلى بدء الإنتاج الأولي لشاحنتها الكهربائية التي طال انتظارها بحلول نهاية الربع الأول من عام 2023، في تأخير لخطتها التي كانت ترمي لبدء الإنتاج أواخر هذا العام.

وقال الشخص المطلع للو كالة إن التأخير في إطلاق سيارتها الفريدة يأتي في الوقت الذي تقوم فيه شركة تسلا بتغيير ميزات ووظائف الشاحنة الكهربائية لصنع منتج مقنع مع احتدام المنافسة في هذا الجانب.

وذكر المصدر أن من المتوقع أن تقوم شركة تسلا، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بإنتاج محدود من Cybertruck في الربع الأول من عام 2023 قبل زيادة الإنتاج.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الذي كشف النقاب عن السيارة المستقبلية في عام 2019، قد أخر بالفعل إنتاجها من أواخر عام 2021 إلى أواخر عام 2022، وقال إنه سيقدم خريطة طريق محدثة للمنتج.

وكان ماسك قد غرد في أواخر نوفمبر، عندما سئل عن Cybertruck قائلاً: ”لقد كان هذا العام كابوسًا لسلسلة التوريد ولم ينته بعد!“.

وتخطط تسلا لإنتاج Cybertruck في مصنعها في تكساس، والذي من المتوقع أن يبدأ إنتاج سيارات Model Y في وقت مبكر من هذا العام.

وتصنف تسلا باعتبارها أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم، وتصنع سيارات السيدان الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي، لكنها فوتت قطاع شاحنات ”البيك أب“، وهو قطاع مربح وشائع بشكل كبير في أمريكا.

وتحتل شركتا فورد موتورز وريفيان أوتوموتيف موقع الصدارة وتتفوقان على شركة تسلا في إطلاق سيارات ”البيك أب“ الكهربائية، وهو ما دعا الشركة العملاقة إلى تركيز جهودها لدخول بل وتصدر هذا القطاع المهم.

وكانت شركة فورد الأمريكية قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستضاعف طاقتها الإنتاجية السنوية تقريبًا لشاحنتها الكهربائية F-150 Lightning ذات اللون الأحمر إلى 150 ألف سيارة قبل وصولها هذا الربيع إلى التجار الأمريكيين.

وتجاوزت القيمة السوقية لشركة فورد 100 مليار دولار لأول مرة يوم الخميس عندما تراجعت أسهم تسلا بنسبة 6.7٪ وهبطت شركة Rivian بنسبة 7.1٪.