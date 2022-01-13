""CLOi ServeBot".. أول روبوت من "إل جي" لقطاع الخدمات

كشفت شركة ”إل جي“ الكورية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، النقاب عن أول روبوت صممته خصيصاً للعمل في قطاع الخدمات، وأطلقت عليه اسم ”CLOi ServeBot“.

وأعلنت شركة ”LG Business Solutions USA“ التابعة لـ ”إل جي“ أن الروبوت الجديد سيصل إلى سوق الولايات المتحدة في أوائل العام الجاري.

وأشارت إلى أن الروبوت يعد أول روبوت خدمة تجارية في العالم يحصل على شهادة ”UL 3300“ للتشغيل الآمن في البيئات التجارية المعقدة، مثل المطاعم ومحلات البيع بالتجزئة والفنادق.

وأوضحت الشركة أنه للمرة الأولى سيتمكن العمال الأمريكيون من استخدام الروبوت المساعد بأمان والتنقل في البيئات المزدحمة أثناء حمل ما يصل إلى 66 رطلاً (أي حوال 30 كيلوجراماً) من الطعام أو البضائع، علاوة على مساعدة الموظفين في عملهم، ما يوفر خدمة عملاء أفضل وزيادة الكفاءة التشغيلية.

جدير بالذكر أن ملايين العمال الأمريكيين تركوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأُطلق على هذه الأزمة اسم ”الاستقالة الكبرى“.

وفي حين أن كل الصناعات تأثرت عامة، وصناعة الخدمات خاصة، تكافح المطاعم والفنادق وما شابه للبقاء دون الموظفين اللازمين لإدارة العمليات اليومية.

وقالت الشركة إنها تأمل معالجة هذه الأزمات باستخدام الروبوت الجديد.

وقدّرت أن الروبوت يوفر ما يصل إلى 11 ساعة من التشغيل المتواصل بشحنة واحدة، مشيرة إلى أنه يتميز بثلاثة أرفف يمكن أن يصل استيعاب كل منها إلى 22 رطلاً (10 كغم)، بسعة توصيل إجمالية تبلغ 66 رطلاً.

وأوضحت أنه يمكن برمجة الروبوت للقيام بعمليات تسليم دقيقة متعددة النقاط.

وأضافت الشركة أن الروبوت يؤدي مهامه باستخدام مجموعة من المستشعرات والتقنيات، حيث يجمع بين تقنية ”الليدار“ وكاميرا ثلاثية الأبعاد ومستشعر (ToF) ومستشعر ”المصد“، الذي يمكنه التعرف على الأجسام الثابتة والمتحركة في مساره وإجراء تعديلات لتجنب الاصطدامات.

كما يحتوي كل رف أيضا، على مستشعر (ToF) الخاص به، لذلك يستطيع الروبوت تحديد متى تمت إزالة عنصر أمامه ليتمكن من الانتقال إلى الوجهة التالية.

وتحدد مستشعرات (ToF) مدى بُعد الأشياء عن طريق قياس الوقت الذي تستغرقه نبضة الضوء للانعكاس للخلف.

وبالنسبة لعمله فى خدمة العملاء، ذكرت الشركة أن الروبوت يستقبل العملاء بـ“وجه ودود برسوم متحركة شبيهة بالرسوم المتحركة معروضة على الشاشة التي تعمل باللمس بقياس 9.2 بوصة المثبتة في الأعلى“.

وأضافت: ”كما يمكن للمشغلين استخدام واجهة الشاشة التي تعمل باللمس لضبط المواقع المحددة، بالإضافة إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها استجابة لتفاعلات العملاء“.

وأوضحت الشركة أن الروبوت يبلغ ارتفاعه 52.7 بوصة، ويتميز بسرعة قابلة للتعديل تصل إلى متر واحد في الثانية (تصل إلى 2.2 ميل في الساعة).

وتوفر البطارية المدمجة التي تبلغ سعتها 23000 مللي أمبير في الساعة ما يصل إلى 11 ساعة من التشغيل المتواصل والشحن من 0-100 بالمئة في 5 ساعات فقط باستخدام منفذ 120 فولتا.