ابتكار نظام جديد لتخزين الطاقة المتجددة في قاع البحر

كشفت شركة ”أوشن غرايزر“ الهولندية، عن نظام تخزين جديد من شأنه أن يساعد مزارع الرياح البحرية على الاستمرار في توفير الطاقة لشبكة الكهرباء حتى في حالة عدم وجود رياح.

وأوضحت الشركة التي أنشأها باحثون من جامعة غرونينغن في هولندا، أن النظام الذي أطلق عليه اسم ”Ocean Battery“، عالي الكفاءة ولا يتطلب سوى القليل من الصيانة، وفقا لصحيفة الكونفيدينسيال الإسبانية.

ويتفق العديد من الخبراء على أن مستقبل طاقة الرياح يكمن في توربينات توليد الطاقة الكبيرة التي يتم تركيبها في البحار، حيث أن حجمها الهائل يجعلها أكثر كفاءة من تلك التي توضع على الأرض.

يتكون نظام Ocean Grazer، من خزانات خرسانية مدفونة تحت قاع البحر وتحتوي على ما يصل إلى 20 مليون لتر من المياه العذبة المخزنة تحت ضغط منخفض.

وعندما يكون لتوربينات الرياح فائض في الإنتاج، يقوم نظام من المضخات والتوربينات بنقل المياه إلى غرف مرنة تستقر أعلى قليلا في قاع البحر، وعندما يكون هناك طلب على الطاقة، يعود الماء إلى الخزانات الخرسانية من خلال التوربينات الهيدروليكية التي تولد طاقة كافية لمواصلة تغذية شبكة الكهرباء.

ويأتي Ocean Grazer بهياكل لديها قدرة إنتاج 10 ميغاواط في الساعة، كما يمكن إضافة المزيد من الوحدات لزيادة هذه السعة عند الضرورة، وتزعم الشركة الهولندية أن النظام فعال بنسبة 70 إلى 80% ويمكن أن يعمل دون انقطاع لمدة تزيد عن 20 عاما.

وتقدر الشركة أنه سيكون لديها واحدا من نظام Ocean Grazer يعمل في هولندا في عام 2023، كما أعلنت عن ضخ جديد لرأس المال للمساعدة في الدخول إلى السوق خلال وقت قصير.

وتقول شركة ”أوشن غرايزر“، إنها تعمل حاليا على إنشاء توربينات توليد تعمل بذلك النظام على الأرض، ووفقا لتقديراتها يمكن أن تكون جاهزة بحلول عام 2025.

وقدم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قبل بضع سنوات، تصميما مشابها لـ نظام Ocean Grazer مكون من كريات خرسانية مجوفة يبلغ قطرها حوالي 30 مترا ويعمل كمرساة ونظام تخزين للطاقة.

ووفقا للباحثين، عندما يكون هناك فائض في الطاقة، تقوم المضخة بسحب مياه البحر الموجودة داخل الكرات، لكن في اللحظة التي تتوقف فيها التوربينات، يتم السماح بدخول الماء من خلال توربين متصل بمولد ويتم إنتاج الكهرباء.

كما قدمت شركة Subhydro النرويجية، قبل بضعة سنوات، تصميما لنظام MIT الذي يستخدم الحاويات بدلا من الكرات المجوفة.

وخلال الصيف الماضي، اقترحت دراسة أجراها المعهد النمساوي الدولي لتحليل الأنظمة التطبيقية، طريقة تستخدم محركا كهربائيا، ينقل سلسلة من الأنابيب المملوءة بالغاز المضغوط إلى قاع البحر، وعند الحاجة إلى مزيد من الطاقة، تنفك الأنابيب وترتفع إلى السطح وتدفع المحرك في الاتجاه المعاكس وتحوله إلى مولد للكهرباء.