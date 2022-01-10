بخاخ ذكي يتعرف تلقائيا على أشجار الحمضيات ويرشها بالكمية المناسبة

طور فريق بحثي تقنية رش منخفضة التكلفة وذكية، يمكنها اكتشاف أشجار الحمضيات تلقائيا ورشها بالكمية المناسبة، وحساب ارتفاعها وكثافة أوراقها وعد ثمارها.

ويهدف باحثو معهد علوم الأغذية والزراعة التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية ”UF/IFAS“، من وراء التقنية الجديدة إلى المساعدة في تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات في المحاصيل الزراعية.

ويمكن للتقنية، وفقًا لموقع المعهد الإلكتروني، السماح للمزارعين برش مزارعهم بكفاءة أكبر، بحيث تستهدف الأشجار والأوراق، وتقلل من استخدام المواد الكيميائية بحوالي 30 بالمئة، مقارنة مع طرق الرش التقليدية.

وصمم الباحثون الجهاز، الذي تقوم عليه التقنية الجديدة، باستخدام مستشعرات الذكاء الاصطناعي، من نظام رؤية الآلة، ونظام تحديد المواقع العالمي ”GPS“، ونظام تحديد المدى عن طريق الضوء أو الليزر ”الليدار“.

المؤلف الرئيسي في الفريق الباحث يانيس أمباتزيديس، طوّر بدوره خوارزميات لمعالجة البيانات، وكذلك برمجيات للتحكم في المستشعرات.

وأظهرت نتائج اختبارات التقنية، في بساتين الحمضيات، أنها تستخدم مبيدات حشرية وأسمدة أقل.

وتتيح تقنية الرش الذكي للمزارع تغيير الكمية المطبقة بناءً على حجم الشجرة وكثافة الأوراق، ولم ترش تلقائيًا الأشجار الميتة أو أشياء أخرى مثل مضخة مياه أو عمود أو شخص.

وقال الباحث أمباتزيديس: ”يمكن لبياناتنا، التي تم جمعها بوساطة أجهزة الاستشعار الذكية، التحكم في كمية الرش المطبق على الشجرة في الوقت الحقيقي، ويتم تخزينها في وحدة التحكم لتنزيلها لمزيد من المعالجة“.

وأكد الباحثون أن التقنية الجديدة ستعمل على تعزيز أنظمة تحديد سمات الأشجار في البيئة المحيطة، مع القدرة على اكتشاف ورش أوراق الشجر المستهدفة فقط، كما يمكنها أن تساعد المزارعين على توقع نسبة إنتاجية محاصيلهم.

وأشار الباحث وقال أمباتزيديس أنه ”يمكن للتقنية الذكية أن توفر ملايين الدولارات سنويًا في صناعة أشجار الفاكهة من خلال تحسين التطبيقات الكيميائية“.

ويعمل أمباتزيديس وفريقه البحثي حاليًا على تقييم النظام لاستخدامه على أشجار فواكه أخرى، بما في ذلك أشجار الخوخ والتفاح والبقان، وذلك لمعرفة مدى نجاحه في أنظمة تلك المحاصيل الشجرية.

وتشكل حماية أشجار الحمضيات وثمارها جزءًا كبيرًا من ميزانية أي مزارع، إذ في بساتين البرتقال في جنوب غرب فلوريدا وحدها، تشكل تطبيقات منتجات حماية النباتات حوالي 34% من إجمالي تكاليف الإنتاج.