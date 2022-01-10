تقنية جديدة للطائرات دون طيار تمكنها من ضرب الأهداف الثابتة والمتحركة

كشف تقرير عبري يوم الإثنين، أن شركة إسرائيلية أصدرت نظاما جديدا مخصصا للطائرات دون طيار، والتي ستستخدم لضرب الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة أثناء تحليقها.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية في تقريرها، إن شركة تصنيع الأسلحة الصغيرة الإسرائيلية سمارت شوتر، أصدرت ”SMASH Dragon“ وهو نظام يشتمل على ”تقنية أثبتت كفاءتها في القتال والتي تضمن استهدافا دقيقا للأشياء المعادية والأشخاص“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”نظام ”SMASH Dragon“ يحمل أسلحة آلية متقدمة يمكن تركيبها على العديد من الطائرات دون طيار وغيرها من المنصات الجوية غير المأهولة“.

ونقلت عن الشركة قولها إن ”النظام الجديد من الطائرات التي تم تصنيعها خفيف الوزن للغاية، ويتم تشغيله عن بُعد، حيث يتمتع بقدرة تحمل طويلة للمهمة، ويسمح أيضا بضرب الأهداف أثناء الطيران بدقة“.

وتابعت أن ”النظام الجديد من الطائرات دون طيار، يتمتع بقدرات رؤية حاسوبية متطورة، ويمكن استخدامه مع أنواع مختلفة من البنادق الهجومية، وبنادق القنص، والذخيرة الأخرى“.

وأكدت صحيفة ”جيروزاليم بوست“، أنه ”وعلى الرغم من عدم تشغيل النظام الجديد بعد، لكنه أكمل بنجاح اختبارات الذخيرة الحية، ويخضع حاليًا لمراحل متقدمة من التطوير“.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ”سمارت شوتر“ المصنعة، ميشال مور، إن ”النظام الجديد من هذه الطائرات يوفر القضاء الدقيق على التهديدات المختلفة من الأرض، والجو والبحر“.

وأشار ميشال مور إلى أن ”المنصة الجوية دون طيار يمكن التحكم بها من مسافة بعيدة“.

ولفت إلى أن ”المنصة يمكنها تتبع وضرب الطائرات دون طيار التي تحلق بسرعة عالية على نطاقات تصل إلى 120 مترا“.

وفي السياق نفسه، أطلقت شركة ”سمارت شوتر“ الإسرائيلية أيضا نظام أسلحة خفيفة يتم التحكم فيه عن بُعد، ويطلق عليه اسم ”SMASH Hopper“.

”ويمكن تركيب هذه الأسلحة على مركبة تكتيكية مصفحة وتضرب بنجاح أهدافا متحركة على الأرض وفي الجو من مسافة تزيد عن 300 متر“، وفق التقرير العبري.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ في تقريرها، إن ”SMASH Hopper“، يزن حوالي 15 كغم، وهو عبارة عن نظام مدمج وسهل النشر يتحكم فيه المشغل من مسافة آمنة أو من داخل مركبة محمية.