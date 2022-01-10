"My Eye Pro".. جهاز يسمح لضعاف البصر بالتعرف على الوجوه

قدمت شركة إسرائيلية جهازاً جديداً يتم تثبيته على النظارات الطبية لمساعدة من يعانون من ضعف البصر بالتعرف على الوجوه بسهولة.

وكشفت شركة ”أوركام“، وهي شركة تنتج أجهزة تتيح للأشخاص المعاقين بصرياً فهم النصوص الكتابية وتحديد الأشياء من خلال المساعدة الصوتية ووصف الأشياء التي لا يستطيعون رؤيتها، عن جهاز “ My Eye Pro“ في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للعام الجاري (CES 2022).

ويساعد الجهاز الجديد، الذي نال ”جائزة الابتكار“ في المعرض، المكفوفين وضعاف البصر من خلال قراءة النصوص الرقمية والمطبوعة والتعرف على الأشخاص وتحديد المنتجات وغير ذلك.

بدوره، قال أمنون شاشوا، مؤسس الشركة: ”نحن نعيش في أوقات غير مستقرة.. ولكن تحديات مستخدمينا المتعلقة بالتعايش لم تتوقف أثناء الوباء، بل ازدادت حدتها“.

وبالنسبة لطريقة الاستخدام، يتم تثبيت ”My Eye Pro“ على النظارات الطبية، ليقوم بنقل المعلومات المرئية بصوت مسموع.

والميزة الرئيسية الجديدة هي ”القراءة الذكية“ أو ”Smart Reading“ ويطلق عليها ”OrCam Read“، وهي تعمل إلى حد كبير مثل وظائف (البحث) على جهاز الكمبيوتر، ما يسمح للمستخدمين بالحصول على معلومات محددة.

ووفقاً لتقارير، فقد ساهمت هذه الميزة في التأثير على لجنة تحكيم (CES) الذين قالوا إن ”ميزة القراءة الذكية التفاعلية تتيح للمستخدمين تجربة مصممة خصيصاً لهم“.

وكشفت الشركة عن ميزة أخرى للجهاز، وهي مساعد ”أوركام“ الصوتي ”Hey OrCam“ الذي يسمح للمستخدمين بالتحدث إلى ”My Eye Pro“ لتنشيط التعرف على الوجه، أو إخبار الجهاز، علي سبيل المثال، بقراءة الصفحات في الكتب والصحف وقوائم المطاعم.

كما يتيح ”Hey OrCam“ التحكم في جميع ميزات الجهاز وإعداداته دون استخدام اليدين، باستخدام الأوامر الصوتية فقط.

أما بالنسبة للإعدادات والإمكانيات، فإن ”OrCam My Eye Pro“ يعد تحديثاً لجهاز ”OrCam Eye“ السابق من الشركة، مع معالج أسرع وميكروفونين بدلاً من واحد، وعمر بطارية أطول، وملحق نظارات محسّن بالإضافة إلي إمكانيات أخرى.

وقالت الشركة، التي حازت أيضاً على جائزة ”الصحة والعافية“ في معرض (CES)، في بيان: ”إنه بفضل تحسينات المعالج، فإن الجهاز يعمل بشكل أسرع ويستجيب بشكل أسرع وبدقة عالية في التعرف على الإيماءات والرموز والباركود وتحديد الأوراق النقدية وليس فقط التعرف على الوجوه“.

وقال شاشوا: ”لقد كان الجهاز فعالاً في ضمان تمكن مستخدمينا من مواصلة مساعيهم الأكاديمية والمهنية والشخصية والبقاء على اتصال بالعائلة والأصدقاء والمجتمع ككل.. ولكن لا يزال علينا القيام بالمزيد لإضافة وظائف جديدة إلى منتجاتنا“.