من القابلة للطي للشاشة المزدوجة.. أفضل أجهزة "اللابتوب" بمعرض "CES 2022"‎‎

شهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للعام الجاري ”CES 2022“ طفرة في عالم أجهزة الكمبيوتر المحمولة (لابتوب)؛ من الأجهزة القابلة للطي إلى الأجهزة فائقة النحافة ذات الشاشة المزدوجة ومنصات الألعاب.

وكان ما أطلقته الشركات الثلاث الرئيسية (AMDوIntel وNvidia)، من معالجات وبطاقات رسومات جديدة لأجهزة اللابتوب، حاضرًا بقوة في المعرض.

وكانت أحدث الشرائح قدمتها شركتا Intel وAMD، حيث تعد وحدات المعالجة المركزية المحمولة من سلسلة ”Core H Intel“ من الجيل الـ12 وشرائح ”AMD’s Ryzen 6000“ بمزيد من الطاقة والكفاءة لأجهزة اللابتوب الراقية فائقة النحافة، بينما ستوفر ”RTX 3080 Ti“ الجديدة من ”Nvidia“ رسومات أفضل ومعدلات إطارات (frames) أعلى لمنصات الألعاب.

”Dell XPS 13 Plus“

وكشفت شركة ”ديل“ الأمريكية النقاب عن جهازها الجديد ”XPS 13 Plus“، وهو نسخة مطورة من شقيقه ”XPS 13“ أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة، الذي يأتي بتصميم رائع ومواصفات مناسبة وقيمة مقابل سعر معقول، ويشبه إلى حد كبير جهاز ”MacBook Air“ من ”أبل“.

ويميل ”XPS 13 Plus“ إلى المظهر ”البسيط والحديث“، حيث لا توجد به لوحة لمس (Touch pad) يمكن تمييزها، بل هناك قطعة واحدة من الزجاج فقط بطول المقدمة، وبدلا من مفاتيح الوظائف المادية، يوجد شريط يمكن التحكم فيه باللمس يمكنه التبديل بين مفاتيح ”Fn“ ومفاتيح التحكم في الوسائط.

ويأتي الجهاز الجديد بشاشة ”OLED“ بدقة 4K ومعالجات Intel بقوة 28 واط، أعلى من وحدات المعالجة المركزية بقدرة 15 وات على سلسلة ”XPS 13“ الأخرى.

”Alienware X new series“

كانت أجهزة اللابتوب المخصصة للألعاب من السلسلة X من ”Alienware“، وهي شركة أمريكية فرعية تابعة لشركة ”ديل“، حاضرة أيضًا بالمعرض.

وقدمت الشركة جهاز ”X14 Alienware“ أول كمبيوتر محمول مقاس 14 بوصة للشركة منذ سنوات، هو نظام ألعاب أنيق بشكل مذهل مع بعض المكونات القوية.

ويأتي الجهاز على هيئة إطار مضغوط يزن حوالي 4 أرطال (1.81437 كيلوغرام) ويبلغ سمكه 0.57 بوصة فقط، مع وحدة معالجة مركزية ”Intel Core i7-12900H“ من الجيل الثاني عشر، ورسومات ”Nvidia GeForce RTX 3060″، و 2 تيرابايت M.2 SSD، و32 جيجابايت رام (GDDR5).

وقدمت الشركة أيضا إصدارها المميز ”Alienware m17 R5 Ryzen Edition“، الذي يحتوي على أحدث تقنيات ”AMD“، بما في ذلك معالجات ”AMD“ المتطورة الجديدة، “ the Ryzen 9 6980HX CPU“ و“ RX 6850M XT GPU“.

وأوضحت الشركة أن الجهاز يتمتع بجميع البنيات الجديدة الموفرة للبطارية وتحسين الطاقة التي قدمتها ”AMD“ مع أجزائها الجديدة ”5nm Ryzen“ و“Radeon“، مما يجعل ”M17“ واحدًا من أول أجهزة اللابتوب المخصصة للألعاب مقاس 17 بوصة، التي قد توفر بالفعل عمر بطارية لائق، بالإضافة إلى أداء الألعاب القوي.

”Asus ROG Flow Z13“

توصلت شركة ”أسوس“ التايوانية إلى كيفية تحويل ”Microsoft Surface Pro“ إلى جهاز ألعاب قوي، وقدمت جهازها الجديد ”ROG Flow Z13“.

ويأتي الجهاز اللوحي بشاشة بمقاس 13.4 بوصة، ويمكن تجهيزه بأحدث معالج ”Intel Core i9-12900H“ من الجيل الثاني عشر ووحدة معالجة الرسومات ”Nvidia RTX 3050 Ti ”، وهو إنجاز رائع بالنسبة لجهاز لوحي يبلغ وزنه 2.2 رطل (0.997903 كيلوغرام) وسمكه 0.47 بوصة، وفقا للنقاد.

ويرى النقاد أن هذه المكونات المتطورة لا تجعل اللوح مقاس 13 بوصة قادرًا على تشغيل أحمال العمل الصعبة فحسب، بل أيضًا تشغيل الألعاب الحديثة في إعدادات رسومات لائقة.

”Asus ZenBook 17 Fold OLED“

تواصل شركة ”أسوس“ الإبهار، وقدمت جهازها المدهش والمثير للإعجاب ”ZenBook 17 Fold OLED“، وهو أول كمبيوتر قابل للطي في العالم بشاشة مقاس 17 بوصة.

وتطلق عليه الشركة اسم كمبيوتر محمول، ولكنه في الحقيقة جهاز لوحي بحجم ضخم يمكن طيه إلى النصف ليأخذ شكل ”دفتر ملاحظات مملوء بالورق“، بحسب النقاد.

وزعمت ”أسوس“ أنه بهذه الطريقة، يمكن للمستخدم توفير مساحة على المكتب أو وضع الجهاز في حقيبة الظهر بسهولة، وقالت: ”يمنحك عامل الشكل الغريب أيضًا المزيد من الطرق لاستخدام الجهاز اللوحي“.

وبينت أنه ”يمكنك طي لوحة واحدة بزاوية 90 درجة ثم استخدام لوحة المفاتيح المضمنة القابلة للفصل للدخول إلى وضع الكمبيوتر المحمول، أو يمكنك دعم ZenBook على مسنده والنظر إلى شاشة OLED التي تعمل باللمس مقاس 17.3 بوصة و2.5 كيلو (2560 × 1920)“.

وأوضحت الشركة، أن أجهزة ”ZenBook“ تأتي بمعالجات ”Intel Core i7 U“ من الجيل الثاني عشر، وذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 16 غيغابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من التخزين، ولم تقدم الشركة تقديرات لعمر البطارية.

”Lenovo ThinkPad Z13 and Z16“

قدمت شركة ”لينوفو“ الصينية-الأمريكية تصميما مختلفا لسلسلة ”ThinkPad“، فقد كشفت عن سلسلة Z المتوفرة بأحجام 13 و16 بوصة، باستخدام أجسام مصنوعة من الألومنيوم المعاد تدويره باللون الرمادي أو الأسود مع لمسات برونزية أو رمادية، أو حتى من الجلد الأسود المعاد تدويره أيضا على الغطاء.

ومع دخولها عامها الـ30، لم تعد أجهزة ”ThinkPad“ ذات الصندوق الأسود تمامًا كما كانت منذ عقود، وتأتي بشاشات ”OLED“ مقاس 16:10 وكاميرات ويب عالية الدقة مع ”IR“ للتعرف على الوجه، وستحصل الأجهزة على معالجات ”Ryzen Pro 6000“ الجديدة من ”AMD“، والتي تم الإعلان عنها في معرض ”2022 CES“.

”HP Elite Dragonfly G3“

وبالانتقال من أجهزة اللابتوب المخصصة للألعاب إلى الأخرى العاملة، يعد جهاز ”Elite Dragonfly G3“ الجديد من شركة ”إتش بي“ الأمريكية مثاليًا للعمل الهجين اليوم، ويأتي الجهاز الخفيف مزودًا بمعالج ”Intel Core“ من الجيل الثاني عشر ونظام التشغيل ”Windows 11“.

علاوة على ذلك، فهو مزود بكاميرا ويب بدقة 5 ميغابكسل وسماعات رباعية ولوحة تتبع من نوع ”Gorilla Glass“ وذاكرة تخزين SSD بسعة 512 جيجابايت ودقة تصل إلى 2256 × 1504، وذاكرة وصول عشوائي (رام) تبلغ 32 غيغابايت.

وزعمت الشركة خلال تقديم الجهاز بأنه ”الآن، يمكن تشغيل كل مؤتمر فيديو بسلاسة مع تقليل الضوضاء المستند إلى الذكاء الاصطناعي، وتصحيح الإضاءة المنخفضة وميزة HP Auto Frame التي تعمل على توسيط وجهك تلقائيًا“.

وأضافت أن ”الجهاز يتكيف مع روتين عملك وتتعرف على الوقت الذي تكون فيه بعيدًا أو نائمًا وستدخل في وضع الطاقة المنخفضة لتوفير استهلاك الطاقة لإطالة عمر البطارية“.