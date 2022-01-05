سامسونغ تطلق جهاز عرض محمولا خلال معرض CES 2022

أعلنت شركة سامسونغ عن The Freestyle، وهو جهاز عرض محمول جديد كليا، وذلك خلال CES 2022، أكبر معرض إلكتروني للمستهلكين في العالم، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 كانون الثاني/ يناير في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

ويقدم جهاز Freestyle تقنية ومرونة هي الأولى من نوعها لتقديم عرض وترفيه مثالي للعملاء الذين يتطلعون إلى عرض مقاطع الفيديو والمحتوى الصوتي في أي مكان.

ووفقا لموقع ”كمبيوتر هوي“ الإسباني، يعد The Freestyle جهاز عرض ومكبر صوت ذكيا، وجهاز إضاءة محيطة مدمجة في جهاز واحد خفيف الوزن ومحمول.

ويزن الجهاز الجديد من سامسونغ 830 غراما فقط، مما يسمح بتغيير أي مساحة إلى شاشة بسهولة، وعلى عكس أجهزة العرض التقليدية، تسمح قاعدة Freestyle بالدوران حتى 180 درجة، مما يتيح للمستخدمين عرض فيديو عالي الجودة في أي مكان- طاولات أو أرضيات أو حوائط أو حتى أسقف- دون الحاجة إلى شاشة منفصلة.

وقال سيمون سونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق المبيعات والتسويق في شركة سامسونغ: ”إن Freestyle هو جهاز عرض فريد من نوعه موجه نحو التنوع المطلق والمرونة لتلبية أنماط الحياة المتغيرة للمستهلكين“.

ويأتي الطراز Freestyle مزودا بميزات ضبط الانحراف والتسوية التلقائية، التي تسمح للجهاز بضبط شاشته تلقائيا على أي سطح وبأي زاوية، مما يوفر صورة متناسبة تماما في كل مرة.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح ميزة التركيز التلقائي لجهاز Freestyle بعرض صورة واضحة تماما على أي سطح، وفي أي زاوية يصل حجمها إلى 100 بوصة.

كما يأتي Freestyle أيضا مع مشع سلبي مزدوج يتيح صوتا جهيرا وعميقا دون تشويه، كما يتيح إشعاع الصوت 360 درجة الاستمتاع بتجربة صوت بجودة السينما، بغض النظر عن المكان المتواجد به.

عندما لا يتم استخدامه كجهاز عرض المحتوى، يوفر The Freestyle تأثير إضاءة مزاجيا بفضل الوضع المحيط وغطاء العدسة شبه الشفاف.

ويعد الجانب السلبي الوحيد لـ The Freestyle هو أن جهاز العرض يتطلب منك شراء إضافات اختيارية لجعله جهازا يمكنك استخدامه في أي مكان.

ويتضمن ذلك بطارية USB-C محمولة، لذا لن تضطر إلى الاعتماد على وجود قابس قريب بشكل دائم.