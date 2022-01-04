"إل جي" تضيف منصة صحية لتلفزيوناتها الذكية

أعلنت شركة ”إل جي“ الكورية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، الثلاثاء، عن ميزة جديدة أضافتها إلى أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بها، وهي عبارة عن منصة صحية مدمجة تقدم زيارات الرعاية الصحية عن بعد عند الطلب، موضحة أنها ستركز بالأخص على كبار السن.

وكانت شركة ”إنديبندا“، وهي منصة تلفزيونية حائزة على جوائز توفر المشاركة عن بُعد في مجالات التعليم والرعاية الصحية، قد أعلنت في وقت سابق عن ”شراكة عالمية جديدة“ مع ”إل جي“ لتقديم منصة“Independa Health Hub“، وهي نظام بيئي متكامل للعروض الصحية ليتم إطلاقه لأول مرة في كل تلفزيونات ”إل جي“ الذكية موديلات 2021 و2022.

وتوفر المنصة للمستخدمين اتصالات فيديو ثنائية الاتجاه تتيح لهم الاتصال بمقدمي الرعاية الصحية وخدمات الصحة والعائلة والأصدقاء براحة في منازلهم من خلال التلفزيونات الخاصة بهم.

وأوضحت ”إل جي“ أن هذه الميزة ستسمح للمستخدمين بإعداد مواعيد للرعاية الصحية عن بعد والحصول عليها من خلال التلفزيون أيضا دون الخروج من المنزل.

وبينما زيارات الخدمات الصحية عن بُعد عبر التطبيقات على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر أصبحت أمرًا طبيعيًا للعديد من المرضى أثناء جائحة كورونا، فإن استخدام شاشة بحجم التلفزيون لرؤية الطبيب قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل في البصر.

من جانبه، قال ماثيو دورغين، رئيس فريق الابتكار في فرع شركة ”إل جي“ في أمريكا الشمالية، ”تفخر إل جي بالتوسع في شراكتنا الحالية مع إنديبندا لابتكار حلول مبتكرة مصممة لتحسين حياة ورفاهية مالكي التلفزيونات الذكية من شركتنا“، مضيفا أن ”إل جي تعتبر هي الأولى التي تقدم هذه الحلول المتكاملة التي تضفي البساطة على الرعاية المنزلية وتساعد على تحسين أنماط حياة عملائنا وتمكينها.“

بدوره، قال كيان ساني، مؤسس ”إنديبندا“ ومديرها التنفيذي، إن ”شراكتنا مع إل جي مشاركة مستمرة وذات مغزى مع أحبائهم في ملايين المنازل، مع توفير قدر أكبر من الكفاءات التشغيلية والموظفين للمؤسسات التي تتطلع إلى التواصل بشكل أفضل مع متلقي الرعاية.“

وأضاف ان ”المنصة تسهل على الأطباء مطالبة المرضى بالوقوف أو إظهار المزيد من أجسامهم أثناء الزيارة، فلا يمكنك حمل هاتفك بعيدًا بما يكفي لإظهار الشيء الصحيح، على عكس التلفاز، حيث يمكنك التجول، وثني ذراعك، ما يزيد من تعزيز التفاعل.“

وأوضح ساني أنه ”لاستخدام المنصة، يتعين على المستخدمين إنشاء حسابات خاصة بهم وأخرى منفصلة فقط مع خدمات طبيب الأسنان وطبيب عند الطلب، ويطلب منهم القيام بذلك من خلال رمز الاستجابة السريعة، وأن بعض المرضى قد يتمكنون من تغطية زيارتهم بالتأمين الصحي، لكن في الوقت الحالي، سيدفع معظمهم رسومًا ثابتة بواقع 75 دولارًا لمكالمة طبيب الأسنان، وحوالي 55 دولارًا للطبيب البشري.

أما عن السلامة والخصوصية، شدد ساني على أن ”المنصة ليست نظام مراقبة لكبار السن، حيث يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل الإشعارات أو رفضها، إضافة إلى أنه لا يتم تشغيل الكاميرا إلا إذا وافق المريض، وأنها منصة تحترم المستخدمين وتصون كرامتهم، وهي تستوعب ملايين المستخدمين سنوياً، لذلك نتوقع زيادة في عدد المستخدمين في الفترة المقبلة.“

ويرى النقاد أن ذلك قد يكون عائقا أمام بعض المستخدمين، حيث إن برامج الخدمات الصحية عن بُعد غالبًا لا تكون متصلة بالسجلات الطبية للمرضى، ما قد يجعل من الصعب تمرير المعلومات من تلك الزيارات مرة أخرى إلى أطبائهم العاديين.

وقامت ”إل جي“ بدمج الإشعارات مباشرة في أنظمة تشغيل أجهزة التلفزيون، لذلك سيستمر المستخدمون الذين اشتركوا في ”Independa Health Hub“ بتلقي التنبيهات حتى إذا لم يكونوا يستخدمون التطبيق بانتظام.

علاوة على ذلك، سيحصل المستخدمون على وصول مجاني إلى خطة مزايا الصيدلية المسماة ”Capital Rx“، التي تقدم خصومات على الوصفات الطبية ومحتوى الفيديو الموجه إلى كبار السن، ويمكن للمستخدمين أيضاً الاشتراك مقابل رسوم في شبكة من مقاطع الفيديو الصحية وأخرى من مقاطع الفيديو الخاصة بالتمارين الرياضية.