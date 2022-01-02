"هيونداي" تحول سيارة كهربائية إلى جهاز تنقية هواء

قدمت شركة ”هيونداي“ الكورية الجنوبية لصناعة السيارات مفهوماً جديداً لإعادة التدوير، حيث قامت بتحويل سيارة كهربائية تجريبية من المقرر طرحها قريباً من طراز ”Ioniq 5“ إلى جهاز يعمل على تنقية الهواء باستخدام أجزاء السيارة، وفق موقع ”إنغادجيت“.

ونشرت الشركة مقطع فيديو ترويجيا عبر قناتها الرسمية علي موقع ”يوتيوب“، يظهر سيارة ”Ioniq 5“ الكهربائية ذات الدفع الرباعي، وهي متوقفة عن العمل، وبدلاً من أن تسلك الشركة طرق التخريد التقليدية، فقد حولت السيارة إلى جهاز لتنقية الهواء.

وأظهر الفيديو أيضاً أجزاء من السيارة الكهربائية يتم تعطيلها واحدة تلو الأخرى، وبعد ذلك يتم تصميم جهاز تنقية الهواء. ووفقاً لما ورد، فإن النموذج ”خضع لاختبارات عديدة لضمان السلامة“، كما يشير الفيديو إلى أنه على مدار عام كامل، تم استخدام السيارة لعدة اختبارات مثل نظام التنبيه الصوتي للسيارة، وتنظيم ضوضاء المارة، وغيرهما من الاختبارات.

ويظهر مهندسو شركة ”هيونداي“ وهم يقومون بتجريد السيارة الكهربائية من مكوناتها، ومن ثم تصميم منتج مختلف تماماً باستخدام المكونات، ومن بين الأجزاء الأخرى، استخدم المهندسون مرشحات السيارة ومروحة التبريد وألواح الأبواب، إلى جانب المصابيح الخلفية LED ذات البيكسل الجذاب للسيارة وقراءات لوحة العدادات الرقمية وأضواء الفرامل ووحدة المعلومات والترفيه ووحدة التصفية.

كما وضع المهندسون عجلة معدنية بقياس 20 بوصة في الجزء العلوي من الجهاز (لذا من المحتمل أن يكون جهاز التنقية كبيراً جداً)، فضلاً عن إضافة شعار ”Ioniq 5″، ما أضفى على المنتج الجديد لمسة من الاحترافية.

ونالت الخطوة العديد من الاستجابات الإيجابية، مع تقدير جهود ”هيونداي“ في الخروج بأساليب جديدة ومبتكرة لإعادة تدوير السيارات الكهربائية.

يذكر أنه في عملية تطوير سيارة جديدة، يقوم صانعو السيارات ببناء العشرات – إن لم يكن المئات – من النماذج الأولية ونماذج ما قبل الإنتاج التي لا يمكن بيعها بشكل قانوني للجمهور، ويتم الاحتفاظ بعدد قليل منها لمزيد من التطوير أو لأغراض الحفظ، ولكن تتم إعادة تدوير معظمها أو التخلص منها.

ورأى نقاد أن إعادة العمل الإبداعية لأجزاء النموذج الأولي من ”هيونداي“ تبدو للأغراض التسويقية للعملاق الكوري الجنوبي أكثر من كونها محاولة لحل نية الإنتاج الفعلي لمكونات السيارة المنتهية الصلاحية.

وأشاروا إلى أن المنتج النهائي مقنع تمامًا، وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن قرار تحويل هذه الأجزاء إلى جهاز تنقية هواء مناسب لأن المركبات الكهربائية أنظف بطبيعتها من تلك التقليدية.