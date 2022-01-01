بعد 22 عاما.. "بلاك بيري" تنهي دعم أجهزتها بدءا من 4 يناير

أعلنت شركة ”بلاك بيري“ الكندية، التي اجتاحت العالم في عام 2000 بهاتفها الذكي الكلاسيكي الشهير، يوم الجمعة، أنها ستنهي دعمها للجهاز الأيقوني.

وبدءاً من 4 يناير 2022، سيتم إيقاف تشغيل أي أجهزة تعمل بنظام BlackBerry 7.1 والإصدارات الأقدم، ونظام BlackBerry 10 ونظام التشغيل BlackBerry OS 2.1 والإصدارات الأقدم.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن هذا يعني أن هذه الهواتف الذكية لن تتلقى أو تجري مكالمات هاتفية ورسائل نصية أو تستخدم البيانات أو تتصل بالطوارئ حتى.

وقالت BlackBerry في بيان لها إن شبكة WiFi وبيانات الهاتف المحمول قد تصبح أيضًا غير موثوقة بعد سحب الدعم عن الأجهزة.

وأكدت كذلك أن التطبيقات بما في ذلك BlackBerry Link و BlackBerry Desktop Manager و BlackBerry World و BlackBerry Protect و BlackBerry Messenger و BlackBerry Blend ”سيكون لها أيضًا وظائف محدودة“.

ظهر ”بلاك بيري“ لأول مرة في السوق في عام 2000 وأصبح من أهم الأجهزة للمحترفين ورجال الأعمال، حيث سمح الهاتف الذكي للمستخدمين بكتابة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها بسهولة.

وشهد الهاتف الذكي، الذي كان ثورة تقنية في حينه، زيادة كبيرة في شعبيته من عام 2001 إلى عام 2007، حيث شق طريقه حول العالم.

ومع ذلك، فقد هاتف ”بلاك بيري“ عرشه كأفضل هاتف ذكي في عام 2016، والسبب في ذلك كان صعود نجم آيفون من شركة أبل والمنافسة الشرسة بينهما.

وفي النهاية، كان فشل ”بلاك بيري“ في التكيف ونقص الرؤية وسوء التصميم، من أبرز عوامل زوال الشركة في عام 2018 عندما أعلنت أنها ستتوقف عن إنتاج الهاتف الذكي.

ويعود تاريخ الإصدار الأخير من نظام تشغيل BlackBerry OS إلى عام 2013، لذا فإن الأجهزة التي تم تعيينها لفقدان الدعم قديمة جدًا، وفقًا لتقارير Ars Technica.

وسيؤثر إنهاء عروض الخدمة والبنية التحتية هذه أيضًا على وظائف التطبيقات والعديد من التصاريح المتعلقة بالبرامج والتحديثات الأمنية.

وفي عام 2020، قالت شركة OnwardMobility في تكساس إنها ستصنع جهاز ”بلاك بيري“ يعمل بتقنية 5G وبنظام Android مع لوحة مفاتيح QWERTY كاملة، سيصدر في عام 2021، لكن الشركة لم تطلق الهاتف الذكي الموعود به بعد.