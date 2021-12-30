"تليغرام" يطرح ميزات جديدة في تحديثه الجديد

أعلن تطبيق المراسلة الشهير ”تليغرام“ عن إضافة ميزات جديدة طال انتظارها في تحديثه الجديد، أبرزها إرسال ردود فعل تعبيرية على الرسائل.

وبحسب موقع ”9to5google“ المعني بشؤون التقنية، فإن هذه الميزات أصبحت متاحة لمستخدمي التطبيق الآن بعد طرحه لتحديث (8.4).

ووفقا للتحديث الجديد يمكن للمستخدمين إرسال ردود فعل تعبيرية للتعليق على رسائل محددة بدلا من إرساله كرسالة عادية منفصلة في خانة الدردشة.

وتعمل هذه الميزة مع 6 رموز تعبيرية حاليا، بما في ذلك رسالتان لرفع إصبع الإبهام لأعلى أو لأسفل؛ كعلامة على الموافقة أو الرفض، ورسائل لقلب ونار وحفلة، إضافة إلى تحول العينين لنجمتين.

ويتيح التحديث الجديد لمستخدمي نظام iOS تخصيص هذه القائمة لتشمل العديد من الخيارات الأخرى، بينما لم يتح ذلك لمستخدمي أندرويد.

وهناك أيضا ميزة متاحة لمستخدمي نظام iOS، وهي التعليق المزدوج على الرسائل بإرسال أكثر من رمز تعبيري، ويمكن أيضا تخصيصهم من بين عدة أشكال للرمز التعبيري الواحد.

ولإضافة مزيد من التفرد لمحادثات التطبيق، ركز تليغرام في تحديثه الجديد بشكل أكبر على الرموز التعبيرية المتحركة الخاصة به، والتي كانت موجودة قبل فترة، بحيث تكون تأثيراتها أكبر حجما وأكثر تعقيدا، لكنها ستظهر فقط في الدردشات الفردية.

كما قدم تليغرام أيضا دعما لرسائل ”Spoiler Alert“ التي تعمل على تعتيم أجزاء محددة من النص، وميزة الترجمة للرسائل التي تعمل على جميع الأجهزة التي تستخدم نظام الأندرويد، بينما لا تعمل على iOS إلا لمن لديه إصدار iOS 15 فما فوق.

وفضلا عن ذلك كله، يتيح التحديث الجديد من تيلغرام أيضا إنشاء رموز QR تحت عنوان حساباتهم.