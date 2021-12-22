اختراق فضائي .. أول تسجيل صوتي من قمر غانيميد التابع لكوكب المشترى

ابتكر العلماء الذين يستخدمون مركبة الفضاء ”جونو“ التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية“ناسا“، مسارًا صوتيًا لتحليق المسبار فوق قمر كوكب المشترى ”غانيميد“، وذلك باستخدام البيانات الكهرومغناطيسية التي تم التقاطها خلال المهمة.

وبحسب شبكة ”أكسيوس“ نيوز الأمريكية، فإن أهمية هذا الاختراق الأول من نوعه، تتمثل في إمكانية أن تساعد بياناته العلماء في معرفة المزيد عن المجال المغناطيسي الشديد، لكوكب المشتري وكيفية تفاعله مع أكبر قمر على الكوكب.

وهذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها للناس ”سماع“ أحد أقمار كوكب المشتري، وتحديدًا سماع مسار صوتي لدورانه حول الكوكب كما سجّله العلماء الذين يتحكمون بالمركبة الفضائية ”جونو“.

وقد استطاعت المركبة تسجيل هذا ”المسار الصوتي“ الذي تبلغ مدته 50 ثانية، لقمر ”غانيميد“ باستخدام البيانات الكهرومغناطيسية التي تم تسجيلها خلال المهمة.

وتنقل أكسيوس عن سكوت بولتون، المحقق الرئيس في جونو ، قوله ”إذا أنصتّ عن كثب، يمكنك سماع التغيير المفاجئ للترددات الأعلى حول منتصف التسجيل، وهو ما يمثل الدخول إلى منطقة مختلفة في الغلاف المغناطيسي لغانيميد“.

فيما يقول ويليام كورث، الذي يعمل في البعثة، إن التغيير في التردد قد يكون بسبب انتقال مركبة جونو من الجانب الليلي لغانيميد إلى جانب النهار للقمر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لحساب هذه التغييرات.

ويشير التقرير إلى أن هذه المركبة بدأت الدوران حول كوكب المشتري في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، ظلت ترسل البيانات لمساعدة الباحثين في معرفة المزيد عن الكوكب الضخم.

وتساعد الصور الملتقطة من جونو العلماء على إدراك أن العواصف على كوكب المشتري تشبه إلى حد كبير الأعاصير الموجودة في محيطات الأرض.

تقول ليا سيجلمان، عالمة المحيطات ”عندما رأيتُ ثراء الاضطرابات المحيطة بأعاصير جوفيان، مع كل الخيوط والدوامات الصغرى، ذكّرني ذلك بالاضطراب الذي تراه في المحيط حول الدوامات ”.

فيما تعقّب وكالة ناسا قائلة إنه ”من خلال فهم عواصف كوكب المشتري طويلة المدى، قد يتمكن الباحثون من معرفة المزيد حول كيفية عمل العواصف على الأرض“.