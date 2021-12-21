Watch D.. ساعة جديدة من "هواوي" تتضمن خاصية قياس ضغط الدم

كشفت تقارير أن شركة ”هواوي“ الصينية تعمل على إضافة خاصية ”قياس ضغط الدم“ في ساعتها الذكية الجديدة المقرر طرحها في الأيام المقبلة والتي تحمل اسم ”Huawei Watch D“.

وتضاف هذه الخاصية، التي تتفوق بها ”هواوي“ على منافسيها بطريقة ذكية ومبتكرة، إلى المزايا الأخرى التي تتمتع بها الساعات الذكية المطروحة على الساحة الآن، بما في ذلك تتبع إشارات ومقاييس الجسم الحيوية المختلفة، وقياس نسبة الأكسجين في الدم التي ظهرت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتكمن مشكلة عملية قياس ومراقبة ضغط الدم في الساعات الذكية في أنها تتطلب بالشكل التقليدي عادة تقييد تدفق الدم بشكل مؤقت، وهو شيء سهل وممكن في أجهزة الضغط الطبية التقليدية عن طريق نفخ الرباط المرفق بالجهاز حول الذراع أو المعصم، وهذا شيء من الصعب إدراجه بالساعات الذكية.

طريقة الاستخدام

وفي فيديو توضيحي تم تسريبه على موقع Weibo الصيني، ستأتي ساعة ”Huawei Watch D“ مع ملحق (وسادة هوائية صغيرة) يتم إرفاقه أسفل الحزام العادي، وعندما يحتاج المستخدم إلى قياس ضغط الدم، يتم نفخ هذه الوسادة مثل سوار جهاز قياس ضغط الدم التقليدي، وتقوم الأجزاء الأخرى من الساعة الذكية بقياس البيانات.

ووفقاً للفيديو المسرب، يجب على المستخدم أخذ وضع معين لضمان أخذ قراءة دقيقة، فيجب أن يضع مرتدي الساعة ذراعه بطريقة معينة وأن يرتدي الساعة على المعصم الأيسر فقط، مع رفع ذراعه تجاه منطقة الصدر مع مراعاة المسافة بين ذراعه وبين صدره، كما يجب أيضاً أن يجلس الشخص ويثبت ذراعه اليسرى من خلال إراحة الكوع الأيسر على اليد اليمنى وليس على طاولة.

وبالرغم من أن البعض قد ينظر إلى هذه العملية على أنها سهلة، يرى آخرون أنها معقدة وليست سريعة وبسيطة مثل التي تستخدم في أجهزة قياس ضغط الدم المحمولة التقليدية، لكنهم أشاروا إلى أنه يمكن إجراء القياس في أي مكان تقريباً باستخدام الساعة كونها أصغر حجماً من هذه الأجهزة، بشرط توافر مكان يمكن الجلوس فيه.

المواصفات

أما بالنسبة لمواصفات الساعة التي تم تسريبها، فهي تحتوي على ذاكرة داخلية 32 ميجا بايت و4 جيجا بايت مساحة تخزين، وهو ما يعد ضئيلاً مقارنة بمعظم الساعات الذكية المتاحة الآن.

ووفقاً للتسريبات أيضاً، فمن المقرر أن يصل سعر الساعة إلى 2998 يوان صيني (470 دولاراً)، واعتبر النقاد أن السعر مبالغ فيه وصادم.