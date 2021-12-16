بينها خريطة للنفايات.. 9 أحداث علمية سارة في 2021

يسير العالم بخطوات سريعة نحو تحسين أنظمة مجالات الحياة، للوصول إلى بيئة عالمية تدار بأنظمة مستدامة، وقادرة على التوازن، بين نمو أنظمة الطبيعة مع مواصلة التقدم التكنولوجي.

ومع بدء العد التنازلي لنهاية 2021، نرصد في هذا التقرير عددا من الأحداث الإيجابية التي وقعت هذا العام، قد تُحدِث نتائجها تأثيرا إيجابيّا على العالم بأسره:

لقاح كورونا

وفقا لوكالة بلومبرغ، فإن أحدث معدل تطعيم ضد كوفيد- 19، على الصعيد العالمي، بلغ 42113162 جرعة يوميّا، والتي تشمل 14222147 شخصا حصلوا على اللقاح الأول، حيث بهذه الوتيرة، سيستغرق الأمر 3 أشهر أخرى حتى يتلقى 75% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل.

خريطة النفايات

أجرت شركة Ellipsis البريطانية المتخصصة في اكتشاف وتصنيف وتتبع النفايات البلاستيكية في البيئة، طوال عام 2021، رسومات لخرائط الأرض، توضح حجم التلوث البلاستيكي في العالم، باستخدام طائرات دون طيار مزودة بكاميرات، وقادرة على تحديد المصدر الدقيق للقمامة.

وتسمح هذه الاستطلاعات السريعة للخبراء بوضع الحلول المطلوبة في المناطق الملوثة.

توصيل العقل بجهاز حاسوب

نجح باحثون في جامعة براون الأمريكية، في آذار/ مارس الماضي، في إرسال إشارات دماغية لاسلكيّا إلى جهاز حاسوب للمرة الأولى، وتقترب هذه التقنية خطوة واحدة لتصبح متاحة للاستخدام المنزلي.

وتعد هذه الخطوة تقدما كبيرا للأشخاص المصابين بالشلل، وبديلا فعالا عن الأسلاك الثقيلة.

ومن الشائع استخدام تقنية واجهات الدماغ والكمبيوتر لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل على استخدام لوحة مفاتيح الحاسوب للكتابة من خلال الأطراف الاصطناعية الآلية، وحتى لتحريك أطرافهم، ولكن للمرة الأولى يمكن للمشاركين في هذه الدراسات استخدام هذه التقنية في منازلهم، بدلا من استخدامها في تجارب المختبر.

الصين تخلصت من الملاريا

في شهر حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين دولة خالية من الملاريا، بعد عقود طويلة من العمل المستهدف لمواجهة المرض في البلاد.

وكانت الصين كشفت في أربعينيات القرن الماضي، عن تسجيل 30 مليون حالة إصابة بالملاريا سنويّا، وفي عام 2020، أبلغت الدولة عن عدم وجود حالات إصابة محلية خلال أربع سنوات متتالية؛ ما مهد الطريق لمنظمة الصحة العالمية لإعلان خلوها من الملاريا العام الجاري 2021.

فنادق للنحل

ساعدت ”فنادق النحل“ الهولندية في استقرار تكاثر النحل.

وأظهر التعداد الوطني للنحل في هولندا في عام 2021، أن أعدادها في المناطق الحضرية ظلت ثابتة على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويُعتقد أن سبب ذلك يعود لعدد من المبادرات، بدءًا من السيقان النباتية المجوفة والتي تعمل كـ ”فنادق للنحل“ إلى حظر مبيدات الأعشاب الكيماوية، والتي ساعدت على تكاثر هذه الحشرات.

رصد الاعتداء الجنسي

ابتكر خبراء تكنولوجيا من مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، العام الحالي، برمجيات حاسوبية ثورية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال حول العالم.

ومن خلال هذه البرمجيات يبحث فريق المؤسسة عن صور الاعتداء الجنسي على الأطفال من حول العالم، وتصنيفها لمساعدة البلدان في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة.

وتشارك مؤسسة مراقبة الإنترنت بياناتها مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، للتحقيق في الصور الأكثر خطورة على الإنترنت، وإزالة المحتوى وحظره، وتقديم المخالفين للعدالة.

الأوكسجين على المريخ

نجح برنامج مركبة روفر الفضائية التابعة لوكالة ناسا في نيسان/ أبريل الماضي، في تحويل بعض من الغلاف الجوي للمريخ، الغني بثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين.

واعتبرت وكالة ناسا، هذه الخطوة بالمهمة، لتحقيق هدف وصول البشر إلى المريخ.

مدرسة بتقنية 3D

افتتحت أول مدرسة في العالم، مطبوعة بالتقنية الثلاثية الأبعاد 3D، أبوابها في تموز/ يوليو الماضي، لتعليم التلاميذ في دولة ملاوي.

وصممت مجموعة الإسكان 14Trees في ملاوي، المدرسة بالكامل، بالطابعة الثلاثية الأبعاد، في غضون 15 ساعة، وذلك لمواجهة نقص المدارس في البلاد.

ويمكن أن تساعد مبادرات مماثلة في مكافحة نقص الفصول الدراسية في ملاوي، وكذلك في بقية أنحاء أفريقيا، وتمكين التلاميذ من الوصول إلى مدرسة قريبة من منازلهم، بدلا من سفرهم لمسافات طويلة للوصول إلى المدارس البعيدة.

وقود السكر

أطلقت الخطوط الجوية المتحدة الأمريكية ”يونايتد إيرلاينز“، العام الحالي، أول طائرة ركاب في العالم، تعمل بمحرك واحد، يدار باستخدام وقود مستدام بنسبة 100%، مصنوع من ماء السكر والذرة.

وسافرت الطائرة بنجاح من شيكاغو إلى واشنطن، وكان على متنها 100 راكب.