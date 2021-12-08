وصول صاروخ روسي على متنه ملياردير ياباني إلى محطة الفضاء الدولية

التحم صاروخ ”سويوز“ الروسي الذي يقل مليارديرا يابانيا ومساعده مع محطة الفضاء الدولية الأربعاء، بعد رحلة استمرت ست ساعات، وفق بث حي لوكالة الفضاء الروسية.

وانطلق الصاروخ الذي يقل يوساكو مايزاوا (46 عاما)، والذي صنع ثروته في قطاع تجارة الملابس عبر الإنترنت، برفقة مساعده يوزو هيرانو، من قاعدة ”بايكونور“ الفضائية الروسية في كازاخستان في تمام ”الساعة 07,38 بتوقيت غرينتش“ والتحم بمحطة الفضاء الدولية عند ”الساعة 13,40 ت غ“، على ما أفادت ”فرانس برس“.

ومن المتوقع أن تعيد هذه الرحلة روسيا إلى قطاع السياحة الفضائية الذي خسرت فيه سابقًا أمام شركات أمريكية خاصة مثل ”سبايس أكس“، إذ يَعِد الاهتمام المتجدد بالقطاع بمكاسب مالية محتملة.

إلى ذلك، أصبح الملياردير الياباني أول سائح فضاء منذ أكثر من عقد بعدما انطلقت رحلته إلى محطة الفضاء الدولية الأربعاء، في رحلة يعتبرها ”بروفة“ لرحلته المزمعة حول القمر على صاروخ من إنتاج شركة ”سبيس إكس“ عام 2023.

وسيعمل يوزو هيرانو، مساعد الملياردير الياباني، على توثيق الرحلة، التي تضم أيضا رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.

وذاع صيت مايزاوا، الذي تدرب على الرحلة لأشهر، في اليابان بفضل ولعه بالطائرات الخاصة وقصص الحب التي جمعته بنجمات المجتمع وكذلك توزيعه هدايا نقدية على متابعيه على ”تويتر“، في بلد يعرف عنه التحفظ والتمسك بالأعراف والعادات القديمة.

ويخطط مايزاوا لنشر مقاطع فيديو من رحلته على قناته على ”يوتيوب“ التي تضم 795 ألف متابع.

وقد دعا بالفعل متابعيه إلى ”إعطائه 100 فكرة عن الأشياء التي يجب القيام بها في الفضاء“، وقال إنه ”يخطط لممارسة رياضة كرة الريشة على متن محطة الفضاء الدولية“.

ولم يتم الكشف عن تكلفة رحلة مايزاوا، لكن بعض التقارير قدرت فاتورة رحلات الفضاء السياحية بما يصل إلى 50 مليون دولار.

ومن المقرر أن يصبح مايزاوا، أيضا أول راكب في رحلة ”سبيس إكس“ الخاصة للقمر ويبحث حاليا عن ثمانية أشخاص للانضمام إليه، على أن يتمكن الراغبون من اجتياز اختبارات طبية ومقابلة شخصية.