جوجل تتيح ميزة مكالمات الفيديو بدون روابط على "جي ميل"

أتاحت شركة جوجل، خاصية التواصل المرئي داخل البريد الإلكتروني ”Gmail“ من خلال خيار الدردشة ”جوجل شات“ ودون الحاجة إلى استخدام الروابط، في خطوة تلت تخليها عن الروابط عبر مكالمات تطبيقها مييت (Meet) في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان موقع ”9to5google“ المعني بشؤون التقنية، أول من كشف عن تلك الميزة الجديدة التي تأتي على غرار هانج أوتس (Hangouts) ولكنها ليست متوفرة بعد، لكافة المستخدمين.

ومن خلال هذا الطرح الجديد، سيتمكن المستخدم عند التراسل مع شخص أخر من خلال علامة تبويب “ Chat“ سيرى خيارًا في الزاوية العلوية اليمنى لصفحة Gmail، تتيح له إجراء مكالمات صوتية أو فيديو بشكل فوري، بدون الحاجة إلى إرسال رابط اجتماع.

وتُعد الروابط أمر منطقي بالنسبة للاجتماعات، لكنها تبدو مبالغًا فيها عندما يكون الاجتماع بين شخصين فقط.

ويأتي الاتصال المباشر عبر ”غوغل مييت“ في محاولة من الشركة لجعل الاجتماعات تبدو طبيعية. وفي الوقت الحالي، يمكن تمييز المكالمات الجارية من خلال أيقونة اتصال باللون الأزرق في الجزء العلوي من الشاشة، حيث توضح حالة الاتصال والشخص المتصل ومدة الاتصال، بينما ستكون المكالمات الفائتة باللون الأحمر.

في الوقت الحالي، لا يتوفر الاتصال الفوري عبر تطبيق ”غوغل مييت“ إلا للمحادثات التي تجري بين شخصين، ويتطلب تثبيت تطبيق Gmail، ويتم طرحه الآن لنظامي التشغيل أندرويد و“آي أو إس“، وهو متوفر لكل من الحسابات الشخصية وحسابات الأعمال.

ورغم بدء بعض الموظفين في العودة إلى العمل من المكاتب، إلا أن كثيرين مازالوا يعملون من المنزل، ويمكن أن تساعد تلك الميزة في تسهيل عملية التواصل بين الزملاء، في بيئة العمل المختلطة في المستقبل.

وستتيح الميزة الجديدة، التبديل بسلاسة بين الدردشة إلى مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية عند الحاجة، مما يساعد المستخدمين على التعاون في أعمالهم.

كما سيمكّن المضيفين أيضًا، من منع انضمام المستخدمين المجهولين إلى اجتماع الفيديو، أو تحديد عدد الأشخاص الذين سيشاركون في الاجتماع، أو كتم صوت أي مشارك في الاجتماع، أو إنهاء مكالمة الفيديو الجماعية، في أي وقت يقررونه.

وأشارت غوغل، إلى أن مستخدمي Google Meet العاديين سيكون بإمكانهم الاستفادة من الميزات الجديدة، ولن تكون محصورة فقط، بمستخدمي Google Workspace كما كانت سابقًا.