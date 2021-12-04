"أليكسا" مساعد أمازون الذكي يستمع للمياه الجارية وأصوات التنبيه

كشفت شركة أمازون الأمريكية أن مساعدها الذكي ”Alexa“ يمكنه الآن الاستماع إلى المياه الجارية، والصفير الصادر من الأجهزة المنزلية.

وأضافت شركة التكنولوجيا العملاقة ”أجهزة الكشف عن الصوت“ إلى إجراءات Alexa من خلال تسلسل المهام المرتبطة بالمساعد والتي يمكن للمستخدمين برمجتها كاختصار.

وهذا يعني أن ”Alexa“ يمكنه التعرف على الأصوات كصوت الغسالة مثلًا، وإرسال إشعار إلى المستخدم عبر أجهزته حتى يتمكن من الحضور إليها، بحسب ”ديلي ميل“.

فإذا أراد المستخدمون أن يكتشف المساعد الرقمي التنبيه الخاص بمجفف الملابس عندما ينتهي من الدوران، على سبيل المثال، يمكنهم إعداد روتين لـ Alexa لإرسال تنبيه.

ولم يكن Alexa سابقًا قادرًا إلا على التعرف على نباح الكلاب، وبكاء الأطفال، والشخير، وتحطم الزجاج، بالإضافة إلى صفير إنذار الدخان.

وجاء التحديث الجديد من أمازون في تقرير تحديثات أليكسا الشهري لشهر نوفمبر، ونشرته الشركة عبر موقعها الإلكتروني.

في التحديث ، قالت أيضًا إن جهاز Echo Show 15 القابل للتثبيت على الحائط، والذي تم الكشف عنه في سبتمبر جنبًا إلى جنب مع مجموعة كبيرة من المنتجات الأخرى، سيتم شحنه في 9 ديسمبر.

وتقول الشركة: ”لقد أضفنا تشغيل الماء وتصفير الأجهزة بوصفهما صوتين جديدين يمكن للعملاء استخدامهما لبدء إجراءات Alexa Routines“.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم إعداد روتين يمكّن Alexa من إرسال إشعار إليه عندما تصدر الغسالة صوتًا للإشارة إلى انتهاء الغسيل المنزلي.

ويمكن للمستخدم أن يطلب من Alexa تذكيره بإيقاف تشغيل الحوض إذا ترك الأطفال المياه جارية بطريق الخطأ بعد تنظيف أسنانهم بالفرشاة.

وتعد Alexa Routines اختصارات توفر أوقات المستخدمين من خلال تجميع مجموعة من الإجراءات معًا حتى لا تضطر إلى طلب كل منها على حدة.

فعلى سبيل المثال، وبعد تفعيل خيار Start My Day Routine، تخبر Alexa المستخدمين بالأخبار والطقس، وتحديثات المرور بمجرد قول عبارة: ”Alexa، ابدأ يومي“.

وإذا كنت أحد عملاء Amazon Pharmacy، فإن بإمكان الآن قول عبارة “ Alexa، أعد ملء أدويتي“ عندما تحتاج إلى إعادة تعبئة الوصفات الطبية الخاصة بك.

من جهة أخرى، أكدت أمازون مؤخرًا أنها بدأت طرح النسخة الذكورية من مساعدها الذكي للمستخدمين في المملكة المتحدة.

وفي يوليو، أضافت أمازون كلمة ”Ziggy“ كإحدى ”كلمات التنبيه“ التي يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة قولها قبل أي أمر للتأكد من أن المساعد الذكي يستمع لهم.

وهناك بالفعل 4 كلمات تنبيه أخرى موجودة بالفعل هي Alexa و Computer و Amazon و Echo.

أيضًا، يمكن للمستخدمين الاختيار بين صوت الذكر أو الأنثى واستخدام أي من كلمات التنبيه لتفعيلها.