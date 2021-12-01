"PureGo PD100".. جهاز للكشف عن سلامة الخضراوات والفاكهة (فيديو)

طورت شركة ”أسوس“ التايوانية، لصناعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومعداتها، جهازا جديدا، يمكنه تحديد ما إذا كانت الفواكه والخضراوات نظيفة وآمنة للأكل.

ويوضع الجهاز الذي يحمل اسم ”PureGo PD100“ في حوض مليء بالمياه للكشف عن مدى نظافة الخضراوات والفواكه الطازجة، وغالبًا ما تتم تغطيتها ببكتيريا ومبيدات حشرية غير مرئية يصعب الكشف عنها، لأن مثل تلك العمليات تتم بالمعامل أو المختبرات المتخصصة.

يذكر أن الأعوام الماضية – خاصة خلال فترة جائحة فيروس ”كورونا المستجد – شهدت طفرة في مجال النظافة الشخصية والمنزلية، بما في ذلك تقنيات غسل اليدين، لكن عملية تنظيف اليدين والأصابع، ليست الطريقة الوحيدة، لتجنب نقل الميكروبات للجسم، التي تسبب الأمراض في كثير من الأحيان.

وهذه الأسباب هي التي دفعت شركة ”أسوس“ إلي تطوير جهازها ”PureGo PD100″، مؤكدة أنه بدلا من رش الفواكه والخضراوات، وعدم معرفة ما إن تم تنظيفها بشكل كاف، يغوص الجهاز في الحوض مباشرة لتوليد بعض البيانات بشأن الوقت الذي يكون فيه الطعام آمنًا لتناوله.

وقالت الشركة إن استخدام الجهاز، الذي وصف بأنه من أكثر الأجهزة إثارة للاهتمام، بسيط وغير معقد.

وأضافت: ”عليك أولا تنظيف أي أوساخ مرئية من الفواكه والخضراوات باستخدام الماء، قبل عملية النقع لمدة 2-3 دقائق في وعاء من الماء. ثم تقوم بعد ذلك بإسقاط (PureGo PD100) في الماء، حيث يطفو على السطح مع وجود مرشح حلزوني خاص به على الجانب السفلي يبقى مغمورًا“.

وتابعت: ”يحافظ المرشح على الجسيمات الأكبر حجمًا ولكنه يسمح للمياه المتسخة بالمرور من خلاله حيث تتعرف الخوارزميات الديناميكية وتقنية الكشف البصري المبتكرة على المبيدات الحشرية والملوثات في الماء، ويقوم بتكرار عملية التنظيف والنقع والشطف حتى يتحول مؤشر LED الموجود أعلى الجهاز إلى اللون الأخضر، ما يشير إلى أن جودة المياه عند مستويات خالية من الملوثات“.

وأردفت: ”بينما يشير اللون الأحمر أو البرتقالي لاستمرار وجود شوائب، وستحتاج لتكرار مرحلتي النقع والاختبار مرة أخرى“.

وأوضحت أنه ”في حال عدم استخدام الجهاز، يتم وضعه بقاعدة شحن لاسلكية على منضدة المطبخ، ويمكن للمستخدم الاتصال بتطبيق الهاتف الذكي المصاحب للجهاز عبر تقنية البلوتوث، حيث يحتفظ بعلامات تبويب خلال عمليات الغسيل الأخيرة. ويمكن للتطبيق أن يساعد المستخدمين على تحسين عادات تنظيف الطعام لديهم“.

وحددت الشركة سعر الجهاز بنحو 200 دولار، وتتلقى طلبات الشراء عبر موقعها الإلكتروني.