جناح بيلاروس في إكسبو دبي.. توازن بين الطبيعة والتكنولوجيا

تغطي الغابات أكثر من نصف أراضي دولة بيلاروس في أوروبا الشرقية، التي تشتهر بالإمكانيات العلمية في معاهدها وجامعاتها الرائدة، حيث ساهم ذلك بتحقيقها قفزة في التطور التكنولوجي وصناعة البتروكيمياويات.

وبفضل غاباتها الكثيفة وتقدمها التكنولوجي، تُعرف بيلاروس بين سكان قارة أوروبا باسم دولة ”الغابة بتقنيات فائقة“.

انسجام

تشارك بيلاروس رؤيتها في المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي، حول تعايش الطبيعة مع التكنولوجيا، ووضعت شعار ”غابة تكنولوجيا المستقبل“، حيث تنقل ضمن فعالياتها فكرة أن الطبيعة تكمل التكنولوجيا، ويمكنهما أن تخلقا مستقبلًا مستدامًا ومبتكرًا معاً.

كما تعرض بيلاروس إمكانياتها الاقتصادية وثقافتها وتراثها، تحت شعار ”ابتكارات واستثمارات وانفرادية“.

وأظهرت أعمال الجناح البيلاروسي في إكسبو دبي، توازناً صحيحاً بين الطبيعة والتكنولوجيا، يتيح نمو الأحياء بشكل سليم، مع الاستمرار بالتقدم بنجاح، وذلك في تعايش وانسجام.

وعرضت تصاميمه المحفزة للحواس تفاصيل مثيرة عن الحياة البيلاروسية.

التصميم الخارجي

يقع جناح بيلاروس على مساحة قدرها 1200 متر مربع، في منطقة الفرص، ويبلغ ارتفاعه 15 متراً، حيث يتميز تصميمه الخارجي بالمرايا من كافة الزوايا.

ويحيط به هياكل شبيهة بالأشجار تبدو غابة صغيرة، مستوحاة من الغابات البيلاروسية.

الديكور الداخلي

تكتنف الأضواء الخافتة تصاميم الأقسام الداخلية في جناح بيلاروس، ويبزغ بين أركانها توهج أضواء الشاشات الإلكترونية، التي تعرض نُبذة عن الإرث والمشاريع والابتكارات البيلاروسية بتقنيات حديثة، تتنوع ما بين الجدران التفاعلية، ونظارات الواقع الافتراضي، وكذلك من خلال عرض صور بتقنية المجسمات الثلاثية الأبعاد ”هولوغرام“.

كما تتألق بين عتمة المكان أعمال فنية نابضة بالحياة، يطفو عليها ألوان الطبيعة.

بيئة سخية

يعرض فيلم وثائقي عبر الشاشات التفاعلية، الهوية ولون الثقافة البيلاروسية ومواردها الطبيعية وتراثها الفني.

وعند مدخل الجناح البيلاروسي، يرحب البيسون (حيوان موطنه بيلاروس) بالزوار، حيث يظهر من شاشة تفاعلية على الجدار، ويصدر أصواتاً مصحوبةً بتغريدات الطيور.

كما تكشف صور تفاعلية تزين جدارا داخليا، عن حقائق مثيرة للرياضة والفنون في بيلاروس.

وتستعرض إحدى الشاشات موارد المياه في بيلاروس، كاشفةً عن الطول الإجمالي للمجاري المائية البيلاروسية وهو 90600 كيلومتر.

ويستضيف الجناح معرضا فنيا حديثا للفنانة والمصورة البيلاروسية داشا ماتروسوفا، حيث يعرض صور وجوه نساء بيلاروسيات يمثلن البلاد في أعمال مختلفة بما فيها الحكومية والمشاريع الخاصة، ويقدم كذلك صوراً للزي والحلي التقليدية.

وتُبرز بيلاروس أفضل ما لديها في التراث والموسيقى والأزياء الشعبية، من خلال عروض فولكلورية تحييها بشكل منتظم على المسرح الخاص بالجناح.

ويحتوي أحد أقسام الجناح على عمل فني بعنوان ”منزل 2019″، حيث يتكون من قلاع مصنوعة من الطوب والإسمنت ترتكز على قمة جذع شجرة، لتقديم مشهد عن بيلاروسيا كبلد مليء بالقلاع.

أما لوحة فنية أخرى فتدمج بين مشاهد متنوعة للبلاد، للطبيعة والمطبخ، مجسّدة ثقافة أطباقها الشعبية.

الابتكارات

كرست بيلاروس خلال مشاركتها في المعرض الدولي إكسبو، اهتمامًا خاصًا بدعم الابتكار، والتركيز على إنجازات أعمالها الصناعية.

وخصصت منطقة كاملة في الجناح لعرض الابتكارات البيلاروسية في مجال التكنولوجيا، ومن ضمنها تقنيتها TurboSphere لإنتاج طاقة موفرة.

وقدمت بيلاروس عملاً فنياً بعنوان ”شجرة المعرفة“، صنعته الفنانة التشكيلية البيلاروسية كريستينا فيسوتسكايا، من نسيج متوهج، يتكون من خيوط وحبال وقطن بدرجات ألوان مختلفة من الأزرق والأحمر، ويصل ارتفاعها إلى 9 أمتار، حيث يجسد شجرة شاهقة، ويرمز إلى الوطن الأم بيلاروسيا، الذي يستمد طاقته من إبداع وابتكارات شبابه.