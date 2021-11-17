سماعات مبتكرة لا تتأثر بالضوضاء المحيطة

يرغب عشاق الموسيقى في الاستماع إلى الأصوات الموسيقية التي يحبونها بشكلها الأصلي، إلا أنهم يفشلون أحياناً في إشباع رغباتهم التي يعكرها ضجيج حركة البيئة في محيطهم، خاصة أثناء تنقلاتهم في الأماكن المفتوحة.

صوت نقي

جاءت شركة Meze Audio في رومانيا، المختصة بصناعة سماعات فاخرة، بنوع من جديد من سماعات الرأس النابضة بالحياة، تلبي رغبات محبي الموسيقى.

وتوفر هذه السماعات ميزة الاستماع، بجودة عالية، للأصوات الموسيقية الأصلية، سواء أثناء تواجد المستخدمين في المنازل أو في الهواء الطلق أو خلال تنقلاتهم، دون تأثر بضوضاء محيطهم.

تقنية جديدة

صنعت الشركة سماعتها الجديدة المغلقة من الخلف LIRIC، بالتعاون مع شركة Rinaro البولندية والمختصة بتطوير أنظمة تكنولوجية، في عمل مكثف استمر لثلاث سنوات.

كما عملت Meze Audio في مصنعها في مدينة بايا ماري الرومانية، على إعادة تصميم تقنية صوتية طورتها شركة Rinaro، وتصغير حجمها، لتتناسب خصيصاً مع استخدام سماعات الرأس.

وأنتجت سماعات الرأس الجديدة، من خلال التجميع يدوياً، حيث صممتها متساوية المغناطيسية سلسلة من المغناطيسات الدقيقة والمتباعدة بشكل متساوٍ على جانبي مادة الغشاء الرقيقة النشطة كهربائيا.

واستخدمت كذلك، المغنيسيوم والجلد والألمنيوم عالي الجودة، لإنشاء تصميم أملس ومريح عند الاستخدام.

واختارت كل مادة في صنع سماعات LIRIC لتكمل المواد الأخرى المستخدمة في صنع سماعات الرأس، حيث يوفر المغنيسيوم تجربة لمس رائعة، فضلا عن أنه مقاوم للتآكل والتلف.

برنامج تقليل الضوضاء

وضعت Meze Audio برنامج تشغيل خاصا بسماعات LIRIC، أطلقت عليه اسم MZ4، وهو نسخة مصغرة عن برنامج تشغيل سماعتها السابقة إمبيرين.

وضبطت برنامج التشغيل مع تصميم سماعتها الجديدة المغلقة من الخلف، للمساعدة في الحفاظ على وضوح الصوت والعاطفة في الموسيقى، مع ميزة محسنة تقلل من مستويات الضوضاء الخارجية.

ويستخدم برنامج MZ4 الجديد، نظام Phase-X الذي تم إنشاؤه بوساطة Rinaro لتقليل المشكلات الصوتية التي توجد عادةً في أنظمة سماعات الرأس المغلقة من الخلف.

من جانبه، بين أنطونيو ميز مؤسس شركة Meze Audio أن تقنية سماعات LIRIC المبتكرة، تساعد على تحسين دقة التصوير المكاني بحيث تبدو أصوات الموسيقى تنبعث من مساحة أكثر انفتاحًا واتساعًا من سماعات الرأس المغلقة من الخلف، بطريقة تتشابه مع زوج من سماعات الرأس المفتوحة من الخلف والتي تتيح أصواتا أكثر طبيعية.