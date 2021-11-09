جناح روسيا في إكسبو دبي.. مجسم يحاكي الدماغ البشري

يختصر مجسم تفاعلي، في مقر إكسبو دبي 2020، الأسرار الكامنة وراء الابتكارات على مر التاريخ، من خلال عرض يجمع بين التصميم الفني والتكنولوجي ومحاكاة الدماغ البشري.

ويقف وراء التصميم التفاعلي للدماغ، جناح روسيا في إكسبو؛ وذلك تقديرا لبراعة دماغ الإنسان، وإشادة بدور المعرفة في التوصل إلى أهم اكتشافات القرن الحادي والعشرين.

وأنشأ الجناح الروسي الواقع في منطقة التنقل بإكسبو، المجسم التفاعلي لدماغ الإنسان بطول 7.5 متر، حيث يمكن أن يطفو في الهواء على ارتفاع 13.5 متر.

وبحسب موقع Curly Tales، يقع مجسم الدماغ البشري في الطابق الثالث من جناح روسيا، حيث وضعت الأخيرة شعارا للجناح المخصص لها بعنوان ”العقل الإبداعي: قيادة المستقبل“.

وجسدت روسيا شعارها من خلال عرض العديد من الأفكار الإبداعية الملموسة، في إكسبو، التي تسلط الضوء على الجهود المبتكرة لأجيال من العلماء والمهندسين الروس، ومدى مساهمتهم في تحسين العالم.

ومن بين هذه الأفكار:

فكرة الحركة المستمرة في تصميم الكرة الأرضية

جسّد جناح روسيا فكرة الحركة المستمرة ومدى أهميتها في التطوير والإبداع والتقدم التدريجي الذي لا يمكن إيقافه، من خلال التصميم التركيبي لمبنى الجناح، الذي يحاكي الكرة الأرضية.

فكرة أنابيب خيوط ملونة تحاكي تطور الأفكار

أظهر جناح روسيا أن الاختراق العلمي يبدأ بفكرة، ففي كثير من الأحيان ينتقل إلى مراحل عديدة حتى يتحول إلى تكنولوجيا مفيدة، من خلال تصميم السطح الخارجي للمبنى.

وأنشأ فريق المصممين في جناح روسيا، السطح الخارجي للجناح، من نحو 1000 أنبوب ألومنيوم، يبلغ قطر الواحد منها 8 سم، وبعد صنع الأنابيب وثنيها بزاوية محددة، على سطح المبنى، عمل المصممون على تغليفها بمادة ”بوليمر“ ملونة، تمنع احتراق الألومنيوم من حرارة الشمس.

وتتشابك الأنابيب معًا على طول السطح الخارجي للجناح الروسي، بمسافة 46 كم، كما تتميز الأنابيب بتعدد ألوانها، حيث تبدو خيوطا ملونة، تنحني بزوايا مختلفة على شكل جدائل، في عدة اتجاهات بحجم الجناح، تعبيرا عن كيف تقود حركة أفكار، إلى تطور المعاني والمعرفة، والتوجه نحو المستقبل.

وتستضيف دولة الإمارات إكسبو 2020 دبي، كأول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا، تحت شعار: ”تواصل العقول وصنع المستقبل“.

وبدأ المعرض من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وسيمتد حتى 31 آذار/ مارس 2022، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج دولة الإمارات.