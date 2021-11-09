محمد بن راشد: الإمارات ستكون الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالميا باختبار السيارات ذاتية القيادة

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اليوم الثلاثاء، أن ”دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالميا، التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها“.

جاء ذلك بعد ترأسه، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء في إكسبو 2020 دبي، تم خلاله اعتماد الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات.

وقال محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“: ”ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020، اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلا في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة“.

ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020 اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة pic.twitter.com/DLN6ufR6Tc — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 9, 2021

وأضاف حاكم دبي: ”هدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أمانا وسلامة وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات؛ لاتخاذ القرار المناسب“.

دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها. وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب pic.twitter.com/EGPr2FC4LW — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 9, 2021

يذكر أنه خلال نفس الاجتماع، اعتمد المجلس، سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير، إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية.

واعتمدنا اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية . والهدف رفع انتاجية ومرونة العمل الحكومي لتحقيق نتائج أفضل للجمهور pic.twitter.com/XADrplJw9O — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 9, 2021

ويهدف هذا القرار إلى ”رفع إنتاجية ومرونة العمل الحكومي؛ لتحقيق نتائج أفضل للجمهور“.

كما أقر مجلس الوزراء الإماراتي أيضا ”شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد“.

وقال بن راشد في تغريدة أخرى: ”اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات.. نرحب بالجميع في بلدنا“.

كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد. حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات . . نرحب بالجميع في بلدنا.. pic.twitter.com/wVbnqStoSc — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 9, 2021

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت مطلع شهر سبتمبر الماضي، عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل ”الإقامات العادية والذهبية والخضراء“. وذلك بالتزامن مع إطلاق الحكومة ”مشاريع الخمسين“.

وتسمح ”التأشيرات الخضراء“ الجديدة للمغتربين بالتقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأطفال حتى سن 25 عاما في تصاريحهم.

وقالت الحكومة الإماراتية حينها، إنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوما، وهو ما يمثل دفعة كبيرة، حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.

وأكدت أن هذه الخطوة ”تعكس مرونة حكومة الإمارات، وقدرتها على مواكبة بيئة الأعمال المتغيرة، كما تراعي الظروف الإنسانية والاستثنائية للمقيمين بدولة الإمارات“.