سامسونغ تطلق أول مستشعر كاميرا في العالم للهواتف بدقة 200 ميغابكسل

كشفت شركة سامسونغ مؤخرا عن مستشعر الكاميرا ISOCELL 200 ميغابيكسل الذي كثر الحديث عنه منذ فترة طويلة.

ويعد المستشعر ISOCELL HP1 هو الأول من نوعه في كاميرا هاتف ذكي للشركة وفي العالم بدقة 200 ميجابكسل.

ويتميز المستشعر الجديد بتقنية ديناميكية البكسل المتجاورة التي تعدل دقة الإخراج اعتمادًا على الإضاءة المحيطة للحصول على أفضل النتائج.

وكشفت الشركة أيضاً عن ISOCELL GN5 وهو مستشعر كاميرا آخر للهواتف الذكية يتميز بكونه أرفع ويأتي بدقة 50 ميجابكسل.

ويعد ISOCELL HP1 مستشعرا بمقاس 1 / 1.22 بوصة بدقة 200 ميغابكسل مع حجم بكسل أصلي يبلغ 0.64 ميكرومتر.

واستنادًا إلى حالة الإضاءة، توفر تقنية ChameleonCell الجديدة تمامًا عرضًا كامل البكسل أو تجميع 2 × 2 بكسل أو تجميع 4 × 4 بكسل.

ويقدم المستشعر، في وضع binning 2 × 2 بكسل، صوراً بدقة 50 ميغابكسل مع 1.28 ميكرومتر بكسل. في وضع binning 4 × 4 بكسل، تقدم ISOCELL HP1 صورا بدقة 12.5 ميغابكسل بحجم 2.65 ميكرومتر بكسل.

يدعم المستشعر أيضًا تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، ومجال رؤية واسع إلى حد ما، لم تكشف الشركة عن تقنية التركيز التلقائي المستخدمة في هذا المستشعر.

ويعد ISOCELL GN5 هو أحدث مستشعر كاميرا بدقة 50 ميغابكسل للشركة، وهو أول مستشعر لكاميرا الهاتف الذكي بدقة 50 ميغابكسل في العالم مع تقنية الضبط البؤري التلقائي Dual Pixel Pro للتركيز البؤري التلقائي لجميع الاتجاهات.

ويأتي المستشعر الجديد بمقاس 1 / 1.57 بوصة بحجم بكسل أصلي يبلغ 1 ميكرومتر، ولكنه يدعم تجميع 2 × 2 بكسل للصور بدقة 12.5 ميغابكسل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما أنه يتميز بتقنية Front Deep Trench Isolation (FDTI) لامتصاص أكبر قدر ممكن من الضوء داخل بكسل وتقليل التشويش لتقليل الضوضاء، وهو يدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K 30 إطارًا في الثانية و4K 120 إطارًا في الثانية أيضًا.

وحسب موقع ”سام موبيل“ فإن كل من مستشعرات الكاميرا ISOCELL الجديدة من سامسونغ متاحة حاليًا لأخذ العينات، وقد نرى هواتف ذكية مزودة بأجهزة استشعار الكاميرا هذه في وقت ما من العام المقبل.

ويقول الموقع، المقرب من سامسونغ، إن أي من هذه المستشعرات لا يتمتع بالإعجاب والمرونة مثل ISOCELL GN2، على الرغم من أنها أكبر مستشعرات الشركة حتى الآن، وتتميز بضبط تلقائي للصورة Dual Pixel Pro.