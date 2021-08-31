هل سيشهد العالم نهاية الشاحن التقليدي قريبا ؟

طور العلماء غرفة شحن لاسلكية يمكنها توصيل الطاقة عبر الهواء إلى أي كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو هاتف دون الحاجة إلى مقابس أو كبلات، حسب تقرير لصحيفة ”ديلي ميل“.

وتتضمن التكنولوجيا الجديدة توليد مجالات مغناطيسية على مسافات أطول دون إنتاج مجالات كهربائية قد تكون ضارة لأي شخص أو حيوان داخل الغرفة، وفقًا لفريق من جامعة طوكيو.

وأوضح مؤلفو الدراسة أن النظام، الذي تم اختباره في غرفة واحدة، يمكنه توفير ما يصل إلى 50 واط من الطاقة دون تجاوز الإرشادات الحالية لتعرض الإنسان للمجالات المغناطيسية.

ولإثبات النظام الجديد، قاموا بتركيب البنية التحتية الفريدة للشحن اللاسلكي في ”غرفة اختبار“ مصنوعة خصيصاً من الألومنيوم بمساحة 10 أقدام في 10 أقدام.

ثم استخدموه لتشغيل المصابيح والمراوح والهواتف المحمولة التي تجتذب التيار من أي مكان في الغرفة، بغض النظر عن مكان وضع الأثاث أو الأشخاص.

وبحسب التقرير، فإنه يمكن استخدام النظام لشحن أي جهاز مع دوائر سلكية مثبتة بالداخل، على غرار النظام المستخدم مع منصات الشحن اللاسلكية المستخدمة حاليا، ولكن دون اللوحة.

ويقول الفريق إنه بالإضافة إلى إزالة حزم كابلات الشحن من المكاتب، فإنه يمكن أن يسمح لمزيد من الأجهزة بأن تكون مؤتمتة بالكامل دون الحاجة إلى منافذ أو مقابس أو كبلات.

وسيكون الجزء غير المرئي هو القطب المركزي الذي يعمل على تعزيز وصول المجال المغناطيسي.

وقال الفريق إن النظام الحالي يتضمن عمودا في وسط الغرفة للسماح للمجالات المغناطيسية بالوصول إلى كل زاوية لا تغطيها المكثفات المثبة على الحائط.

لكن المؤلفين يقولون إنه لا يزال يعمل دون العمود، لكن ستنتج عنه نقاط ميتة، ما يجعل الشحن اللاسلكي غير ممكن في هذه الحالة.

ولم يذكر الباحثون التكلفة التي قد تتطلبها هذه التكنولوجيا الثورية، لأنها لا تزال في مرحلة مبكرة جدا من التطوير و“سنوات بعيدة“ عن إتاحتها للجمهور، بحسب الصحيفة.

ولكن عندما يكون الأمر كذلك، يمكن تعديله على مبنى قائم أو دمجه في مبنى جديد تماماً، مع أو بدون عمود موصل مركزي.

وتشمل الاستخدامات الأخرى إصداراً أصغر لتشغيل الأدوات داخل صندوق أدوات، أو إصدار أكبر يمكن أن يسمح لمصنع بأكمله بالعمل دون كبلات.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة Alanson Sample من جامعة ميشيغان: ”هذا يزيد حقًا من قوة عالم الحوسبة في كل مكان، يمكنك وضع جهاز كمبيوتر في أي شيء دون الحاجة إلى القلق بشأن الشحن أو التوصيل“.

وأضاف أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي في العمليات كما أنه يمكن أن يعمل على تقليل مخاطر العدوى وتحسين نوعية حياة المرضى.

يأتي ذلك في وقت أثبت فيه الشحن اللاسلكي أنه مثير للجدل، حيث وجدت دراسة حديثة أن نوع المغناطيس والملفات المستخدمة في بعض منتجات ”أبل“ يمكن أن يؤدي إلى إيقاف تشغيل أجهزة تنظيم ضربات القلب والأجهزة المماثلة.

وقال مؤلف الدراسة لصحيفة ”ديلي ميل“ إنه ”من غير المحتمل أن يكون لتقنيتهم ​​الجديدة تأثير بنفس الطريقة، فلا تزال الأيام الأولى في بحثنا حول توصيل الطاقة اللاسلكية على مستوى الغرفة“.

وتابع: ”نحن نؤكد أن تحليلنا الأولي للسلامة يوضح أنه من الممكن نقل كميات مفيدة من الطاقة بأمان وكفاءة، سنواصل استكشاف هذه التكنولوجيا وتطويرها لتلبية أو تجاوز جميع معايير السلامة التنظيمية“.

وقال الباحثون إن النظام يعد تحسينًا كبيرًا مقارنة بالمحاولات السابقة للشحن اللاسلكي، والتي استخدمت إشعاع الميكروويف الضار أو الأجهزة المطلوبة لوضعها على منصات شحن مخصصة.