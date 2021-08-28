"تويتر" تطلق غرف الصوت المباشر المدفوعة Ticketed Spaces

أطلقت شركة تويتر للتدوين المصغر مؤخرا غرف الصوت المباشر المدفوعة Ticketed Spaces لمزيد من المستخدمين، بعد اختبار الخيار مع مستخدمين محددين على مدار الشهرين الماضيين.

والميزة متوفرة حاليا لنظام التشغيل iOS فقط

وتوفر Ticketed Spaces وسيلة إضافية لتحقيق الدخل من صناع المحتوى عبر المنصة، وهو عنصر أساسي في استراتيجية تويتر الأوسع لتعزيز الاستخدام وجذب المزيد من المستخدمين.

ويمكن للمضيفين أن يتقاضوا ما بين دولار واحد و 999 دولارا للغرف التي تحمل تذاكر، ويمكنهم أيضا تعيين سقف لحجم الغرفة.

ويحتفظ المشاركون في مجموعة الاختبار مبدئيا بنسبة 97 في المئة من الأموال التي يكسبونها، بعد خصم العمولة التي تفرضها أبل وجوجل على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وإذا تجاوز إجمالي أرباح صانع المحتوى طوال حياته عبر المنصة، بما في ذلك Ticketed Spaces و Super Follows، مبلغ 50 ألف دولار، فإن المنصة ترفع عمولتها من 3 في المئة إلى 20 في المئة، وترتفع العمولة تلك كذلك عندما تكون الميزة متاحة على نطاق أوسع.

وفي معاينة للميزة في شهر مايو، قالت المنصة إن المضيفين يحتفظون بدلاً من ذلك بنسبة 80 في المئة من إيراداتهم، بعد رسوم متجر التطبيقات.

وكان مسؤولون في الشركة قد حددوا في فبراير الماضي خطتهم للوصول إلى 315 مليون مستخدم نشط يوميا يمكن تحقيق الدخل منهم على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وتعتبر هذه الخطة طموحة بشكل خاص عندما تفكر في أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، أضافت المنصة 83 مليون مستخدم نشط يوميا يمكن تحقيق الدخل منهم.

يذكر أن تويتر أعلنت في وقت سابق أنها تقوم باختبار ميزة جديدة قد تزيد من إمكانية استخدام منصة النشرة الإخبارية Revue التي تم الحصول عليها مؤخرا.

وتتمثل الميزة في القدرة على الاشتراك في رسالة إخبارية مباشرة من حساب تويتر، دون الحاجة إلى اتباع رابط إلى موقع ويب منفصل.

ويمكن تمكين هذه الميزة من قبل جميع كتاب النشرة الإخبارية من Revue، ولكن يظهر الزر في البداية لمجموعة اختبار من مستخدمي المنصة عبر أندرويد والويب فقط.

ويجب تشغيل زر الاشتراك في إعدادات Revue قبل أن يظهر عبر المنصة.