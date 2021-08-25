اليابان.. إنتاج أول لحم بقري مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في العالم

تمكنت مجموعة علماء من جامعة أوساكا اليابانية، من إنتاج أول لحم بقري ”واغيو“، مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في العالم، مثل اللحم الحقيقي تماما، حيث تمت زراعته من الخلايا الجذعية داخل المختبر.

ووفقاً للعلماء، فإن معظم اللحوم التي يتم إنتاجها حتى الآن، مثل اللحم المفروم وليست شرائح اللحم، تتكون من ألياف عضلية بسيطة بدلا من هياكل أكثر تعقيدا.

ومع ذلك، فإن شرائح اللحم، خاصة لحم البقر الياباني ”واغيو“، تحتوي على دهون وعضلات وأوعية دموية في هيكل معقد، وهذا ما استطاع فريق جامعة أوساكا إنتاجه باستخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد.

من جهته، قال الباحث الرئيسي للدراسة دونج هي كانغ: ”إن هذا التطوير الجديد قد يساعدنا على الدخول في مستقبل أكثر استدامة مع توافر اللحوم المستزرعة على نطاق واسع، خاصة أنها تشبه الحقيقية تماما“.

يذكر أن الفريق الباحث لم يقدم أي معلومات عن التكلفة النهائية لإنتاج شرائح اللحم، أو المدة التي سيستغرقها المنتج للوصول إلى السوق.

وتترجم كلمة ”واغيو –Wagyu“ إلى اللغة الإنجليزية على أنها ”البقرة اليابانية“، وهي واحدة من أشهر اللحوم في العالم لمحتواها العالي من ”الدهون العضلية“ والرخامية.

وهذا التأثير الرخامي هو الذي يوفر النكهة الغنية التي تجعلها أيضا واحدة من أغلى شرائح اللحم في السوق، ومع ذلك، تعتبر تقنيات تربية الماشية الحالية غير مستدامة، لا سيما في ما يتعلق بتغييرات المناخ، وهو أحد الأشياء التي تؤدي إلى زيادة الطلب على البدائل النباتية والبحث في منتجات اللحوم المستزرعة مثل هذه.

وقال الفريق الباحث إن ”اللحوم المستزرعة “ المتوفرة حاليا مصنوعة من خلايا ألياف عضلية سيئة التنظيم، تفشل في إعادة إنتاج التركيب المعقد لشرائح اللحم البقري الحقيقية.

لكن الفريق الياباني ابتكر طريقة جديدة للطباعة الثلاثية الأبعاد تم إنتاجها بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في صنع حلوى ”كينتارو ”، وهي حلوى تقليدية يابانية قديمة جدا، يتم تشكيلها في أنبوب طويل ومقطعة إلى شرائح.

وأكد الباحثون اليابانيون أن طريقتهم تخلق أنسجة ليفية مختلفة مثل العضلات والدهون والأوعية الدموية عن طريق الطباعة الثلاثية الأبعاد ودمجها، ما أنتج ”لحما اصطناعيا يشبه إلى حد كبير اللحم الحقيقي“.

وبدأ الفريق بنوعين من الخلايا الجذعية، تسمى خلايا الأبقار التابعة والخلايا الجذعية المشتقة من الدهون (خلايا من دهون الجسم)، في ظل الظروف المختبرية المناسبة، يمكن إقناع هذه الخلايا ”المتعددة القدرات“ لتتحول إلى كل نوع من الخلايا اللازمة لإنتاج اللحوم المستزرعة.

كما تم تصنيع الألياف الفردية بما في ذلك العضلات أو الدهون أو الأوعية الدموية من هذه الخلايا باستخدام الطباعة الحيوية، تم بعد ذلك يتم ترتيب الألياف في ثلاثة أبعاد، وفقًا للتركيب النسيجي، لإعادة إنتاج هيكل لحم ”الواغيو“ الحقيقي، والذي تم تقطيعه أخيرا بشكل عمودي، بطريقة مماثلة للحلوى اليابانية التقليدية.

وقالت كبيرة الباحثين، ميشيا ماتسوساكي: ”من خلال تحسين هذه التكنولوجيا، لن يكون من الممكن إعادة إنتاج تركيبات اللحوم المعقدة فحسب، بل أيضا إجراء تعديلات دقيقة على مكونات الدهون والعضلات“.

وهذا يعني أن العملاء سيكونون قادرين على طلب اللحوم المزروعة بكمية الدهون المطلوبة، بناء على المذاق والاعتبارات الصحية.