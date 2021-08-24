أهم ما يجب أن تعرفه عن ساعات Galaxy Watch 4‎‎

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن ساعتين ذكيتين جديدتين هما Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic هذا الشهر.

وجاءت هذه الساعات كخليفة لساعات Galaxy Watch Active 2 و Galaxy Watch 3، على التوالي، وقامت سامسونغ بإدخال تحسينات مختلفة من حيث الأجهزة والبرامج.

وبحسب مراجعة أجراها موقع ”سام موبيل“ التقني المقرب من الشركة الكورية، فإن الساعات الذكية الجديدة تعيد اختراع ساعة أندرويد الذكية، مستعرضا أبرز مزايا تلك الساعات، كالتالي:

نظام Wear OS 3

كانت أكبر ترقية تجلبها سامسونغ في ساعاتها الذكية الجديدة هي في واجهة البرنامج الذي تم تطويره بالاشتراك بين غوغل وسامسونغ.

وتعد Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic أول ساعات ذكية للشركة تعمل بنظام Wear OS 3 الجديد، ويقال إنه سريع ومتماسك وموفر للطاقة.

في الجزء العلوي من نظام التشغيل Wear OS 3، تعمل الأجهزة القابلة للارتداء على واجهة One UI Watch 3 الخاصة بشركة سامسونغ والتي تتضمن ميزات إضافية، بما في ذلك القدرة على التثبيت التلقائي لإصدارات الساعات من التطبيقات المثبتة على هاتفك الذكي المتصل.

وستعمل One UI Watch أيضا على مزامنة الإعدادات بين الهاتف وإصدارات الساعة من التطبيقات.

ويوفر نظام التشغيل Wear OS أيضا إمكانية الوصول إلى آلاف التطبيقات الشائعة ووجوه المشاهدة عبر متجر Play.

وتم الكشف بالفعل عن أن Spotify و YouTube Music سيدعمان تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال مباشرة عبر Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic.

وستتوفر أيضا تطبيقات أخرى مثل Google Assistant و Google Maps و Google Pay و Nike Run + وغيرها.

المتانة ومعايير المقاومة

على الرغم من تجميع هذه الأجهزة القوية والتصميم الأنيق، فإن Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic صُممتا متينتين للغاية.

وحصلت الساعات على شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء (حتى 5 ATM)، ويمكنك اصطحابها للسباحة أيضا، وهي كذلك متوافقة مع معيار MIL-STD-810G لمقاومة الصدمات.

معالج جديد وذاكرة أعلى

صنعت سامسونغ معالج Exynos جديدا تماما لسلسلة Galaxy Watch 4 وتأتي الساعتان الذكيتان الجديدتان مزودتان بمجموعة شرائح Exynos W920 التي تم تصنيعها باستخدام عملية 5 نانومتر الموفرة للطاقة للغاية.

ويتميز المعالج بوجود نواتين لوحدة المعالجة المركزية Cortex-A55 ووحدة معالجة الرسومات Mali-G68 ويجعل الساعة أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أي ساعة ذكية أخرى من طراز Wear OS.

وتتميز الساعات بسعة 1.5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و16 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، ويمثل ذلك 3 أضعاف ذاكرة وصول عشوائي وضعفي مساحة تخزين أكبر مقارنة بما جاءت به ساعة Galaxy Watch 3.

وتعني ذاكرة الوصول العشوائي الأعلى تعدد المهام بشكل أكثر سلاسة، بينما توفر لك مساحة التخزين الأعلى طريقة لتخزين الآلاف من المقطوعات الموسيقية في وضع عدم الاتصال حتى تتمكن من الاستماع إليها أثناء الجري أو ركوب الدراجات ومساحة لتثبيت المزيد من التطبيقات.

تتبع النشاط واللياقة بدقة

تأتي كلتا الساعتين الذكيتين الجديدتين مزودتين بأحدث المستشعرات، بما في ذلك مقياس التسارع والبارومتر والبوصلة وتخطيط القلب والجيروسكوب وجهاز مراقبة معدل ضربات القلب، لتتبع نشاطك البدني ولياقتك البدنية.

وبفضل تضمين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). يمكن للساعات أيضا تتبع أنشطتك الخارجية مثل ركوب الدراجات والجري والسباحة، ويمكنها أيضا تتبع تكوين الدهون في الجسم ونوعية النوم ومستويات SpO2 ومستويات التوتر.

الإطار الدوار المميز

تعرف سامسونغ أن الناس يحبون الإطار الدوار في ساعات غالاكسي الذكية الخاصة بهم، وقد قامت الشركة بتضمين الميزة في Galaxy Watch 4 Classic، فهو لا يجعل الساعة تبدو جيدة فحسب، بل يجعل التنقل عبر واجهة المستخدم أيضا أمرا سهلا.

وعلى النقيض، تفتقر Galaxy Watch 4 إلى الحافة الدوارة، وتناسب أولئك الذين يحبون الساعات الذكية الأكثر إحكاما.

القابلية للتخصيص

تقدم كلتا الساعتين الذكيتين مستويات عالية من التخصيصات بحيث يمكنك جعلها خاصة بك، يمكنك استبدال أحزمة الساعة المجمعة مقاس 20 مم بأخرى تابعة لجهات خارجية لتلائم أسلوبك. يمكنك أيضا الاختيار من بين آلاف وجوه الساعة المتوفرة في متجر Play.

كالعادة، صنعت سامسونغ عدة وجوه جديدة للساعة لسلسلة Galaxy Watch 4، ويمكنك تخصيصها عن طريق تغيير نظام الألوان وإضافة التعقيدات.

البطارية والشحن اللاسلكي

تقول شركة سامسونغ إن ساعاتها الذكية الجديدة يمكن أن تدوم في العمل حتى 40 ساعة بشحنة واحدة، وتدعم الشحن اللاسلكي Qi، مما يعني أنه يمكنك أيضا شحنها عبر هاتف غالاكسي الذكي المتطور باستخدام Wireless PowerShare.

ويتم تشغيل الإصدار 40 مم من Galaxy Watch 4 ونسخة 42mm من Galaxy Watch 4 Classic بواسطة بطاريات 247mAh، في حين أن الإصدار 44mm من Galaxy Watch 4 والنسخة 46mm من Galaxy Watch 4 Classic تأتي مع بطاريات 361mAh.

استقبال المكالمات وتسديد المدفوعات

تتميز متغيرات LTE للساعات الذكية الجديدة بتضمينها شريحة e-SIM، حسب توفر الخدمة في كل بلد، مما يعني أنه يمكن إجراء مكالمات وبث الموسيقى على ”سبوتيفاي“ وحتى إجراء مدفوعات (عبر Google Pay أو Samsung Pay) حتى عندما تترك هاتفك في المنزل.

وتتميز الساعات الذكية من سامسونغ بوجود شبكة Wi-Fi b/g/n و Bluetooth 5.0 إضافة إلى NFC.