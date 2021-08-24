"واتساب" يطرح ميزة جديدة تسهل نقل الأموال

على الرغم من أن WhatsApp Pay أصبح حقيقة واقعة في كثير من أنحاء العالم منذ عام 2020، إلا أن الخدمة لم تنطلق كما هو متوقع، ولا تزال تواجه الكثير من عدم الثقة من المستخدمين، بالإضافة إلى عدم المعرفة بها.

وسهّل مطورو تطبيق التراسل الفوري العالمي، ”واتساب“، إرسال الأموال عبر إضافة زر جديد مختصر لنظام الدفع WhatsApp Pay، سيجعل إرسال المدفوعات يتم بسرعة وأمان على أجهزة اندرويد، وفقًا لموقع WABetaInfo.

وتنظر تقارير تقنية إلى الميزة الجديدة على أنها حافز إضافي لتشجيع استخدام المدفوعات عبر تطبيق الدردشة، وسيكون مكان الزر المختصر الذي يوفره ”واتساب“ في شريط كتابة الرسالة، بحيث يتم وضعها بشكل استراتيجي بين المقطع (إرسال المرفقات والوسائط والمستندات) والكاميرا (لالتقاط صورة) ما يشجع الأشخاص على التعرف على الخدمة أكثر.

وفي السابق، كان استخدام خدمة الدفع يخضع للتداخل بعض الشيء وسط العديد من الأشياء المألوفة، مثل الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو، لكن مع وجود مساحة مخصصة، يمكن أن تصبح المدفوعات أكثر وضوحًا للمستخدم.

وذكر موقع WABetaInfo أن هذا الزر يتوفر لبعض الذين قاموا بتثبيت إصدارات حديثة من WhatsApp beta 2.21. 17، كما لوحظ أنه سيتم توفير الميزة في البداية لتطبيق ”واتساب“ على أنظمة تشغيل أندرويد، فيما تتم إتاحته بالفعل لمختبري الإصدارات التجريبية على iOS، كما أن هذه ميزة تجريبية فقط حاليًا، ومن الواضح أنها ستظهر في البنية المستقرة في التحديث المستقبلي.

وتمتلك الهند أكبر قاعدة مستخدمين على المنصة، كما تم إنشاء نظام الدفع WhatsApp Pay على النظام الأساسي لنظام الدفع الفوري الموحد (UPI) الذي يعد جزءا من قائمة متزايدة من خدمات الدفع المستندة إلى UPI، بما في ذلك Google Pay ومنصة الشركة الهندية PhonePe، ويمكن استخدامها لإرسال الأموال واستلامها بسرعة وبشكل مجاني وآمن.

وعندما تم إطلاق الخدمة لأول مرة، كان 20 مليونًا فقط من 400 مليون مستخدم في الهند يمكنهم الوصول إلى الميزة، وحددت الهند سقفًا بنسبة 30% على الحجم الإجمالي لمعاملات UPI من قبل مزودي تطبيقات الطرف الثالث؛ لمنع شركات التقنية الكبرى، مثل غوغل وفليبكارت، من الهيمنة على السوق.