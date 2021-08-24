تطبيق جديد من "Lumen" على ساعات "أبل" لتتبع حالة المعدة من المعصم

تستعد شركة ”Lumen“ لطرح تطبيقها عبر ساعات ”أبل“ الذكية في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لما نشره موقع ”9to5mac “ التقني.

وأطلقت الشركة العام الماضي أول جهاز في العالم يمكن حمله لقياس وتتبع عملية التمثيل الغذائي من خلال مستشعر ثاني أكسيد الكربون الذي يقوم بتحليل النفس لتحديد الوقود الذي يستخدمه الجسم لإنتاج طاقته، هل هو دهون أو كربوهيدرات.

ووفقا للموقع، فإن تطبيق ”Lumen“ يُسهل على المستخدمين تتبع حالة التمثيل الغذائي في أجسادهم من خلال معصمهم، حيث تظهر النتائج على شاشات الساعات الذكية لـ“أبل“ للحصول على تجربة أكثر مرونة وسلاسة.

ويتكامل جهاز ”Lumen“ المدعوم بنظام ”iOS“ مع أنظمة ”أبل“ الصحية، وسيُلبي أهداف المستخدمين المختلفة مثل فقد الوزن الزائد، وبناء عضلات الجسم، وتعزيز قوة التحمل وتحسين أداء الرياضيين.

وعادة كانت تتبع وتيرة عملية التمثيل الغذائي في الجسم تتم داخل العيادات والمستشفيات المتخصصة، وكانت تكلفتها مرتفعة للغاية، ولكن بعد طرح جهاز ”Lumen“ أصبح الأمر يسيرا للغاية، ويمكن إجراؤه داخل المنزل من خلال تحليل الأنفاس عبر الجهاز.

وبهدف تطوير وتعزيز دور هذا الجهاز، سيأتي التطبيق الخاص به على ساعات ”أبل“ الذكية من أجل تتبع واطلاع يومي على حالة التمثيل الغذائي، ويساعد التطبيق المستخدمين على تثقيفهم بالمواعيد المناسبة لتناول الطعام والكميات الصحية، ويعمل التطبيق على تنبيه المستخدمين بمواعيد تناول الطعام، وذلك وفقا لكفاءة عملية التمثيل الغذائي في أجسامهم.

ليس ذلك فقط، بل يُقدم التطبيق حصص الكربوهيدرات التي يجب تناولها على مدار اليوم، ويستطيع المستخدمون تتبع حالتهم الغذائية ولياقتهم البدنية عبر التطبيق.

وسيحصل المستخدمون على إشعارات فعلية عن الوجبات التي يجب تناولها قبل التمرينات الرياضية، ومدى تأثير التمرينات على عملية التمثيل الغذائي التي تساعد على حرق الدهون بدلا من الكربوهيدرات لفقد الوزن الزائد بكفاءة. وسيعطي التطبيق أيضا خطة تغذية بشكل يومي استنادا للبيانات التي يُدخلها المستخدمون واقتراحات حول فترات النوم والتمرينات الرياضية.

ويُفيد الموقع في أنه من الممكن الحصول على ساعة ذكية من ”أبل“ بمتوسط 199 دولارا، واستخدام تطبيق Lumen مقابل 19 دولارا في الشهر لتتبع حالة التمثيل الغذائي من خلال معصم اليد بسهولة.