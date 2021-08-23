"جنرال موتورز" تسحب طراز Chevy Bolt بسبب حرائق البطاريات

قالت شركة ”جنرال موتورز“ الأمريكية إنها وسعت دائرة سحب سياراتها الكهربائية من طراز Chevy Bolt EV لتشمل كافة إصدارات الطراز من بدايته؛ بسبب مخاطر تتعلق باشتعال خلايا البطارية.

يضيف الاستدعاء الأخير حوالي 73000 سيارة من طراز 2019 إلى 2022، وما يزيد قليلاً على 10000 سيارة في كندا، إلى الاستدعاء السابق الذي تم الإعلان عنه في يوليو، وشمل 69000 سيارة أنتجت بين عامي 2017 و 2019.

تقول الشركة إنه في حالات نادرة يؤدي عيبان في التصنيع في خلايا البطارية إلى حدوث حريق، وتحذر من أنه يجب على المالكين تقييد الشحن إلى 90 في المائة من سعة البطارية، وأنه يجب إيقاف المركبات بالخارج فور الشحن، وعدم تركها تشحن في الداخل طوال الليل.

وقالت شركة صناعة السيارات، ومقرها ديترويت، إنها ستضع بطاريات جديدة محل وحدات البطارية في جميع المركبات، ومن المتوقع أن يكلف التوسع في الاستدعاء شركة صناعة السيارات مليار دولار إضافي، ليصل المجموع إلى 1.8 مليار دولار لاستبدال وحدات البطارية المعيبة المحتملة في المركبات.

وكانت الشركة قد أصدرت في البداية طلب سحب في نوفمبر بعد تلقي تقارير عن اشتعال النيران في خمس من المركبات، وعانى شخصان من استنشاق الدخان فيما اشتعلت النيران في منزل.

وتلقي الأزمة بظلالها القاتمة على أول سيارة كهربائية رئيسية من ”جنرال موتورز“، حيث تحاول الانتقال إلى بيع السيارات الكهربائية حصريًا بحلول عام 2035، بحسب ”CNBC“.

وتضاف هذه الأزمة إلى مليارات الدولارات التي تتكلفها الشركات في مشاكل السيارات الكهربائية الجديدة، وسط ضغط إدارة بايدن من أجل جعل نسبة 50٪ من كافة السيارات الجديدة المباعة لتكون سيارات كهربائية بحلول عام 2030.

وصرحت جنرال موتورز بأنها تتابع التزامات السداد من مزود بطاريات السيارات الكهربائية LG Energy Solution، التي أنتجت الأجزاء المعيبة في مصانع في كوريا الجنوبية وميتشيغان، علماً أنه لم تكن أجزاء من مصنع الولايات المتحدة متضمنة سابقًا في عملية الاسترداد.

وقالت ”جنرال موتورز“ إنها تعمل مع شركة ”LG“ لتصحيح سبب العيوب وزيادة إنتاج الوحدات الجديدة.

من جهته، قال دوج باركس نائب الرئيس التنفيذي لشركة ”جنرال موتورز“، الذي يشرف على المنتجات وسلاسل الشراء والتوريد، في بيان: ”تركيزنا على السلامة والقيام بالشيء الصحيح لعملائنا يوجه كل قرار نتخذه في جنرال موتورز“.

وأضاف: ”كقادة في التحول إلى مستقبل كهربائي بالكامل، نعلم أن بناء الثقة والحفاظ عليها أمر بالغ الأهمية. يمكن لعملاء جنرال موتورز أن يكونوا واثقين من التزامنا باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة هذه المركبات“.