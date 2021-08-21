"Games Future".. غوغل ترسم مستقبل ألعابها عبر أجهزة ماك وويندوز‎‎

كشفت وثيقة ”سرية“ داخلية من شركة غوغل الأمريكية، تتألف من 70 صفحة، أنها تعمل على مشروع يسمى ”مستقبل الألعاب“ Games Future لجلب تطبيقات وألعاب أندرويد إلى أجهزة ماك وويندوز.

وبحسب معلومات واردة من غوغل، تسعى الشركة إلى إتاحة ألعابها عالية الجودة عبر مختلف أنواع شاشات الأجهزة الأخرى من الآن وحتى عام 2025.

ويظهر على عرض Games Future التقديمي الداخلي ”السري“ تاريخ أكتوبر 2020، وأنه تم إنتاجه بوساطة قسم Google Play.

وتشير وثيقة غوغل إلى أن الشركة تخطط في وقت لاحق لزيادة قائمة ألعاب أندرويد المتوفرة عبر أجهزة الحواسيب المكتبية بشكل كبير، وتوسيع نطاق الدعم لنظام macOS.

ويعتبر Games Future عرضا تقديميا داخليا ”سريا“ لشركة غوغل تم نشره نتيجة دعوى قضائية تتعلق بشركة Apple و Epic Games.

وبحسب موقع ”theverge“ التقني، فإن شركة غوغل تخطط أيضاً لإنشاء شبكة ألعاب تقدم البث المباشر والمكافآت والقدرة على التواصل مع الأصدقاء.

وكشفت الوثيقة عن خطة مبدئية مدتها خمس سنوات لإنشاء ما أطلقت عليه غوغل اسم ”أكبر منصة ألعاب في العالم“.

ويكشف أحد المستندات عن خطة الشركة لتوفير أقصى مدى من أي منصة تعمل معها، كما يلمح إلى ذراع تحكم ألعاب محمولة عالمية منخفض التكلفة، توفر الوصول إلى ألعاب أندرويد في أي مكان، حتى عبر أجهزة التلفزيون الذكية.

وتخيلت غوغل أن يكون مطورو الألعاب في مكان واحد، يمكنهم فيه استهداف اللاعبين عبر شاشات متعددة بما في ذلك ويندوز وماك، بالإضافة إلى شاشات العرض الذكية.

وكل تلك الشاشات مرتبطة ببعضها البعض بوساطة خدمات غوغل و ”وحدة تحكم ألعاب محمولة عالمية منخفضة التكلفة“ يمكن للاعبين إقرانها بأي جهاز، حتى جهاز تلفزيون.

وكانت شركة غوغل قد فقدت بعضًا من طموحها في الألعاب، في شهر فبراير، عندما قررت سحب استوديوهات الألعاب الأصلية الخاصة بها لـ Google Stadia.

وتكشف الوثيقة كيف ستحاول غوغل إنشاء علامتها التجارية Play Games باعتبارها ”وجهة ألعاب مستقلة“، وجلب ما يقرب من 100 من ”أفضل ألعاب أندرويد للجوال“ إلى جهاز الكمبيوتر، وتطلب من المطورين دعم وحدات التحكم والأنظمة الأساسية المتعددة، وفرض حد أدنى من الأسعار، لذلك يمكنها جذب ألعاب ”فائقة الجودة“ إلى النظام الأساسي.

وتقدم الشركة خدمات مطورين كاملة لصناعة الألعاب. ويتضمن ذلك الخدمات السحابية التي تسهل استضافة البطولات الكبيرة، وحلول الدفع مثل التمويل الجماعي.