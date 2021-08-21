جهاز لوحي جديد مقاوم للصدمات من أسوس

كشفت شركة التكنولوجيا التايوانية العملاقة ”أسوس“ النقاب رسميًا عن أحدث أجهزتها اللوحية، ويأتي الجهاز الجديد تحت اسم ”Asus Chromebook Detachable CZ1“.

يتميز جهاز Asus Chromebook Detachable CZ1 الجديد بلمسة وتصميم متعدد الاستخدامات تم إنشاؤه ليصبح أداة لمساعدة الطلاب على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

ويعد هذا الكمبيوتر المحمول الجديد أيضًا أحد أقوى الأجهزة في السوق، حيث تم تصميمه لتلبية المعايير العسكرية.

ويأتي جهاز Chromebook الجديد هذا مزودًا بالعديد من الميزات الوقائية، التي تشمل غطاء مطاطيا ملفوفا، وغطاء مقاوما للصدمات، ونهاية متينة ثلاثية الأبعاد.

علاوة على ذلك، فهو مزود أيضًا بقاعدة قابلة للتعديل ولوحة مفاتيح كاملة الحجم قابلة للفصل وتصميم ergoLift لتسهيل الإنتاجية والمرونة والراحة.

ويتميز Asus Chromebook Detachable CZ1 أيضًا بقلم يمكّنك من القيام بحركات سريعة ودقيقة لتعزيز إبداعك، كما أن تدوين الملاحظات أو الرسم سيبدو رائعًا.

ولا تقلق بشأن شحن القلم، حيث سيتم شحنه تلقائيًا عند وضعه في مقبسه، وسيوفر الشحن لمدة 15 ثانية ما يصل إلى 45 دقيقة من الاستخدام.

ويتم تشغيل جهاز Chromebook Detachable CZ1 اللوحي بوساطة معالج Kompanio 500 (MT8183) من MediaTek ثماني النواة بأربعة أنوية Arm Cortex-A73 وأربعة أنوية A53 إلى جانب وحدة معالجة الرسومات (GPU) من Arm’s Mali-G72.

ويحتوي الجهاز اللوحي على شاشة LCD مقاس 10.1 بوصة متعددة اللمس مقاس 10.1 بوصة معتمدة من TÜV Rheinland لخفض انبعاثات الضوء الأزرق، بدقة 1920 × 1200 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، ويأتي مع غطاء لوحة مفاتيح قابلا للفصل يحتوي أيضًا على لوحة تتبع.

ويتميز الغطاء المضاد للصدمات الحاصل على شهادة MIL-STD 810H بإمكانه تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر، وهناك أيضًا مسند أنيق لدعم الجهاز اللوحي وقلم مدمج.

ويتوفر جهاز Chromebook Detachable CZ1 اللوحي بـ64/128 غيغابايت من ذاكرة التخزين، مقترنة بـ 4 غيغابايت من ذاكرة وصول العشوائي (LPDDR4X) كما يحتوى الجهاز على منفذ USB 2.0 من النوع C ومقبس سماعة رأس، ويحتوى أيضا على مكبرات الصوت المزدوجة عالية الجودة.

وأكدت العملاق التايواني، أن بطارية الجهاز التي تبلغ قوتها 27 واط في الساعة، يمكنها الوصول إلى 11 ساعة عند شحنة واحدة ويمكن زيادة طاقتها عبر الشاحن المرفق بقدرة 45 واط.

وأضافت ”أسوس“، أن جهاز Chromebook Detachable CZ1 اللوحي يضم كاميرتين، أمامية بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر 8 ميغابكسل في الخلف، ولم تكشف الشركة بعد عن سعر وتوافر الجهاز الجديد.