Snapchat Trends.. أداة جديدة من "سناب شات"‎‎

كشفت شركة ”سناب شات“ عن أداة جديدة لمستخدميها من المسوقين تفيدهم في تحليل السوق وأبحاث التسويق وغيرها من الأمور، وهي أشبه بمنتج شركة غوغل Google Trends.

وتتيح أداة Snapchat Trends الجديدة للمسوقين إجراء بحث حول كلمات رئيسية ومصطلحات محددة، بناء على حجم الإشارة داخل التطبيق، من أجل تحديد شعبيتها النسبية وكيفية مناقشة هذه التغييرات بمرور الوقت.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ”تسلط الضوء على الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعا التي يتم مشاركتها مع مجتمعنا عبر القصص العامة التي شاهدتها مجموعة كبيرة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات للمصطلحات القابلة للبحث“.

وأضافت: ”باستخدام هذه الأفكار، يمكننا توفير مستوى جديد من الظهور في الأحاديث العضوية عبر المنصة، والنظر إلى ما يتحدث عنه مجتمعنا وعرض اللقطات الشائعة التي تمثل كل موضوع شائع“.

وبحسب الشركة، فإن الأداة الجديدة هي Google Trends، ولكن خاصة بمستخدمي ”سناب شات“، وهي تشبه كذلك ميزة Pinterest Trends، التي تستخدم نفس واجهة المستخدم لتسهيل البحث في استخدام الكلمات الرئيسة داخل المنصة.

وتتضمن الأداة بعض العناصر تتمثل في خيار البحث عن الكلمات الرئيسة الرئيس، الذي يتم ملؤه تلقائيا بمصطلحات البحث بناء على النص الذي أدخلته في الحقل الرئيس.

ويمكن بعد ذلك تحديد عدة مصطلحات لعرض حجم الإشارة المقارن بمرور الوقت، مع عرض الرسم البياني لبيانات لمدة عام، ويمكنك أيضا زيادة تحديد بحثك ليشمل مناطق محددة.

توفر المنصة أسفل عرض الرسم البياني الرئيس مجموعة من أمثلة اللقطات ذات الصلة بمصطلحات البحث الخاصة بك للسياق، التي يمكن أن تساعد بشكل أكبر في عملية البحث الخاصة بك.

ويوجد في الصفحة الأولى للأداة الجديدة نظرة عامة على الاتجاهات العامة للأسبوع السابق، بالإضافة إلى دراسات الحالة والأفكار لمزيد من المساعدة في التخطيط والاستراتيجية الخاصة بك.

وبحسب ”سناب شات“، فإن الأداة يمكن أن تكون مفيدة في البحث عن اتجاهات اللغة (أي المصطلحات الجديدة وكيفية استخدامها من قبل مستخدميها)، وفهم السلوكيات بناء على ذكر حجم الأنشطة المحددة في تواريخ محددة، وفهم متى يرتفع حجم المناقشة حول الأحداث الموسمية والعطلات.