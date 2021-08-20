بعد تزايد الشكاوى.. هل فشلت منصة Apple Podcasts؟

أفادت تقارير تقنية، مؤخرا، بتزايد شكاوى المستخدمين لمنصة ”أبل بودكاست“ Apple Podcasts التابعة لها، المخصصة للمواد الصوتية.

وبحسب موقع ”ذا فيرج“ التقني، كانت أبل في شهر أبريل الماضي، على موعد مع إحداث ثورة في هذه الصناعة، وأدخلت تطويرات تعتبر من أهم التغييرات التي طرأت على التطبيق منذ إطلاقه.

وكانت شركة ”أبل“ بدأت في أبريل الماضي، بدعم الاشتراكات الشهرية في خدمة البودكاست الخاصة بها، إلا أن المنصة عانت من تخبط كبير في النظام الأساسي للتطبيق.

وقال الموقع التقني، إن أكبر اسم في تطبيقات البودكاست كان يمكن أن يفتح حقبة جديدة، حيث تلعب إيرادات الإعلانات دورًا أقل أهمية هنا، فيما يمكن لمزيد من الأشخاص دعم أنفسهم من عملهم.

لكن في الأشهر التي تلت الإعلان عن Apple Podcasts، قال مذيعو البودكاست إن النظام الأساسي خذلهم بطرق مختلفة، فبالنسبة للشركة التي تفتخر بالوظائف والتصميم وسهولة الاستخدام كان الإطلاق الفاشل للخلفية الجديدة يمثل ”فوضى“، بحسب التقرير.

ويقول القائمون على البودكاست، إن Apple Podcasts Connect، الذي يتعين عليهم استخدامه من أجل الاستفادة من الاشتراكات، لديه واجهة مربكة تؤدي غالبًا إلى أخطاء من جانب المستخدمين تجعلهم يتواصلون مع ”أبل“ في جميع ساعات اليوم في حالة من ”الذعر“.

وعانى منشئو المحتوى عبر منصة ”أبل بودكاست“ من مشاكل وأخطاء كثيرة، ولعل أبرزها، اختفاء بودكاست بشكل كامل من على المنصة، إلى أن تدخلت الشركة وحلت المشكلة.

إضافة إلى ذلك، عانى المستخدمون من خطأ في عملية التحميل التلقائي للحلقات الجديدة من البرامج التي يتابعونها تلقائيًا، إلى أن قامت الشركة بحل المشكلة وتحديث التطبيق.

وفي وقت سابق من هذا الصيف، تسبب خطأ في التنزيل التلقائي في انخفاض بنسبة 31 في المائة في التنزيلات، وفقًا لـ“بودتراك“، كما أن المستخدمين واجهوا مشكلة عند مزامنة ملفاتهم الصوتية عبر الأجهزة.

لكن الأسوأ من الأخطاء، يقول مذيعو البودكاست إن دفع الاشتراك يأتي بتكلفة لا يستطيع جميعهم تحملها، في وقت اشتكى آخرون من عدم قدرتهم على تحميل موادهم بشكل متزامن عبر مختلف المنصات الأخرى مع منصة ”أبل“ بسبب خلل في النظام.