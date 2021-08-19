تطوير تطبيق للهواتف الذكية يكتشف المتفجرات والمخدرات (فيديو)

أعلنت شركة DetectaChem الأمريكية والمختصة بتطوير أجهزة إلكترونية محمولة للكشف بسرعة عن المواد المخدرة والمتفجرات، أنها وسعت من أداء تطبيق ذكي، أطلقته سابقا والذي يعمل عبر الهواتف الذكية لفحص العقاقير الطبية بسهولة واكتشاف المخدرات، حيث يمكنه الآن أيضا اكتشاف المتفجرات.

وذكر موقع AiThority للأخبار التكنولوجية، اليوم الخميس، أن الشركة الأمريكية، طورت خوارزمية جديدة حصلت لها على براءة اختراع، حيث أضافتها لتطبيقها الذكي المجاني MobileDetect، ليكون بديلا ذكيا جديدا عن أجهزة الكشف عن المتفجرات التقليدية.

وأوضحت DetectaChem، أن توسيع عمل تطبيقها MobileDetect لاكتشاف المتفجرات، يلغي التعرض للمواد الكيميائية والزجاج المكسور، حيث من خلال اختبار عينة من هذه المواد، يوفر كاشف قنابل سهل الاستخدام، وقدرات آلية للكشف عن المتفجرات والأدوية، والإبلاغ عنها، وزيادة الدقة والمساءلة للحصول على حل اختبار كامل.

ويستخدم التطبيق المطور، أجهزة ذكية متكاملة لتحليل التفاعلات اللونية بعد أخذ عينات المادة على أكياس خاصة باختبار المسحة عبر تطبيق MobileDetect، حيث تنتج الخوارزمية المبتكرة في التطبيق نتيجة آلية للفحص، والتي يمكن مشاركتها من التطبيق عبر البريد الإلكتروني، وطرق الإرسال الأخرى.

ويمكن للتطبيق الفحص الحيوي للأدوية، بما في ذلك اختبار مسحة ”كوفيد 19“ المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وكشفت الشركة الأمريكية، أن التطبيق تم التحقق من صحة استخدامه، وقدرته في الكشف عن المتفجرات على نطاق واسع، وذلك بالتعاون مع جهات انفاذ القانون، حيث تشمل استخداماته الرئيسية فحص عينات من مسحوق غير معروف، واختبار اليد والملابس، واختبار المركبات وغيرها.

وأوضح ترافيس كيسنر، مدير العمليات في DetectaChem، أن تطوير التطبيق يقدم حلا دقيقا وسهل الاستخدام للجماهير للكشف عن المتفجرات والعقاقير الطبية والمخدرة عن طريق هواتفهم الذكية“.

وأضاف: ”نعتقد يجب على جميع المتخصصين في السلامة العامة، والجمهور أن يكون لهم حق الوصول إلى تقنية يمكن استخدامها بسهولة للحصول على مزيد الحماية“.

وطورت DetectaChem تقنيتها الجديدة، مشتقة من جهازها المحمول SEEKERe والذي طورته سابقا بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع البريطانية، لاكتشاف المتفجرات والمخدرات، حيث يعتبر أصغر كاشف متفجرات يدويا في العالم.

ويمكن لجهاز SEEKERe اكتشاف آثار المخدرات والمتفجرات باستخدام بطاقات كشف حاصلة على براءة اختراع، والتي تقدم تحليلا كاملا للعينات.