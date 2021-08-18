كورونا تضرب خطط "أبل" لإنتاج 3 أجهزة رئيسية جديدة‎‎

أفادت تقارير تقنية بأن شركة ”أبل“ حولت خط إنتاج سماعات AirPods 3 الخاصة بها من فيتنام إلى الصين؛ بسبب متغيرات الوضع الوبائي الناجم عن جائحة تفشي فيروس كورونا.

وذكر موقع macrumors أن شركة ”أبل“ سعت إلى إضافة التنوع الجغرافي إلى سلسلة التوريد الخاصة بها لبعض الوقت، مع تحول بعض إنتاج مجموعة AirPods إلى فيتنام باعتباره خطوة مهمة للشركة.

وبحسب التقرير، بدأت ”أبل“ في تجربة إنتاج AirPods العادية في فيتنام منذ أكثر من عام، وورد في كانون الأول ديسمبر أن موردي AirPods كانوا يتطلعون إلى جمع التمويل لتوسيع الإنتاج.

وفي الأصل، تضمنت هذه الخطط أيضًا AirPods 3 القادمة، لكن هذه الخطط قد تغيرت، ووفقًا لتقرير جديد صادر عن Nikkei Asia، كان على شركة ”أبل“ أن تبدأ في إنتاج كميات كبيرة من الجيل الثالث من AirPods في الصين بدلاً من فيتنام؛ بسبب الاضطرابات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وقال شخصان مطلعان على الوضع إن شركة ”أبل“ ستبدأ في إنتاج أحدث سماعات AirPods لها بكميات كبيرة في الصين بدلاً من فيتنام، كما كان مخططًا سابقًا، ولا تزال تأمل في نقل حوالي 20٪ من إنتاج AirPods الجديد إلى فيتنام لاحقًا.

وبحسب التقرير، علقت ”أبل“ خطة لجلب بعض خطوط إنتاج MacBook و iPad إلى فيتنام؛ بسبب إجراءات مراقبة الحدود الأكثر صرامة في الصين وفيتنام، مما أدى إلى نقص الموارد الهندسية وسلسلة التوريد غير المكتملة.

ويقال إن إحدى المشكلات هي الحاجة إلى ما يسمى ”تقديم منتج جديد“، حيث تعمل الشركات والموردون معًا لتطوير وإنتاج منتج جديد تمامًا، كان هذا صعبًا بشكل خاص في فيتنام بسبب نقص المهندسين القادرين على العمل على AirPods 3 وغيرها من الأجهزة الجديدة.

يشار إلى أنه وبعد ذروة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل عامين، بدأت كل من ”أبل“ و“غوغل“ و“أمازون“ خطوات لتحويل بعض الإنتاج إلى فيتنام، وكانت ”غوغل“ تنوي إنتاج مجموعة Pixel 5 هناك في وقت مبكر من العام الماضي، لكن انتهى الأمر بالهواتف الذكية في الصين.

وفي الوقت نفسه، تواجه ”أمازون“ تأخيرات في إنتاج أجراس الأبواب الذكية والكاميرات الأمنية ومكبرات الصوت الذكية، حيث تعاملت خطوط التجميع في الجزء الشمالي من البلاد مع زيادة في حالات ”كورونا“ المحلية، وإجراءات أكثر صرامة للوقاية من العدوى.

وفقًا لمحلل IDC الوارد في التقرير، من المرجح أن تكون أي انتكاسة لفيتنام مؤقتة، حيث أثبتت البلاد نفسها بالفعل كموقع تصنيع بديل رئيسي خارج الصين.

وتشير التوقعات إلى أن يتبنى الجيل الثالث القادم من Apple AirPods تصميماً يشبه AirPods Pro، حيث يتميز بحافظة جديدة وجذع أقصر وربما أطراف أذن قابلة للاستبدال.

وقال المحلل مينغ تشي كو الموثوق في معلوماته عن ”أبل“ إن الإنتاج الضخم سيبدأ في الربع الثالث، مما يعني أنه من المحتمل إطلاق الإصدار الجديد في سبتمبر جنبًا إلى جنب مع أجهزة ”أيفون“ الجديدة.