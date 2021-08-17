كوالكوم تكشف عن أول طائرة ذكية دون طيار بتقنية G5‎‎

كشفت شركة كوالكوم النقاب عن أول طائرة مسيّرة لها المبنية عبر منصتها المخصصة Qualcomm Flight RB5 5G والتي تمكن الطائرات المسيّرة من الاستفادة من تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

وأصدرت الشركة المصنعة للرقاقات تصميمًا مرجعيًا جديدًا يحتوي على أحدث تقنيات الاتصال والمعالجة التي تحدثت عنها منذ الصيف الماضي.

ويمكن للهيكل الخارجي للطائرة المسيرة المزودة بمعالج Qualcomm Spectra 480 التقاط صور بدقة 200 ميغابكسل، ويمكنها التقاط فيديو بدقة K8 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطائرة دون طيار التسجيل بدقة K4 بمعدل 120 إطارًا في الثانية مع دعم لتقنية HDR.

وتستخدم منصة Qualcomm Flight RB5 5G في جوهرها معالج Qualcomm QRB5165، ووحدة المعالجة المركزية Kryo 585، ووحدة معالجة الرسومات Adreno 650، استنادًا إلى وحدة المعالجة المركزية Snapdragon 865.

وتأتي تحسينات الذكاء الاصطناعي عن طريق مسرع Hexagon Tensor في Hexagon 698 DSP، وستحصل الأطراف الثلاثة الخارجية التي تستخدم المنصة أيضًا على إمكانية الوصول إلى 3 مجموعات من مجموعات تطوير البرامج للمعالجة العصبية، والرؤية الحاسوبية، وتطبيقات الوسائط المتعددة.

وكما يوحي اسمها، تتضمن منصة الطائرات دون طيار من كوالكوم دعمًا لاتصال G5؛ بما في ذلك نطاقات mmWave و sub-6 GHz و WiFi 6.

من جانبها، أكدت صانع الرقائق أن تقنية الشبكات يمكن أن تساعد بدعم الاتصالات الفردية بين الطائرات المسيرة أو دعم الاتصالات بين أسراب الطائرات المسيرة، ويتم استكشاف حالتي الاستخدام عبر الصناعات، من تسليم البضائع ونقلها إلى عروض الضوء الجوية إلى الحرب العسكرية.

وعلى المستوى الكلي، تأمل ”كوالكوم“ أن تتمكن المنصة المخصصة من تسريع تطوير الطائرات دون طيار من خلال الاستفادة من قوة أحدث رقائقها المحمولة.

وألقت ”كوالكوم“ بثقلها وراء الطائرات دون طيار، في العام 2015، وخاضت مؤخرًا في مجال الروبوتات، في العام الماضي، وجمعت الشركة كلا المجالين تحت منصة Qualcomm Flight RB5 5G؛ والآن تركز جهودها على الطائرات دون طيار الجوية، ويمكن أن يساعد إعطاء الشركات مرجعًا لتبني عليه تصاميمها للطائرات المسيرة في تسريع مشروعها الطويل الأمد.

وأخيراً، تتوافر الطائرة المسيرة المرجعية للطلب المسبق الآن، مقابل 400 دولار دون اتصال 5G و 500 دولار مع اتصال G5، ويتعين على المهتمين أيضًا إيداع مبلغ 1000 دولار لحجزها.