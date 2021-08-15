NAVEE N65.. سكوتر كهربائي مزود بتقنيات جديدة ومزايا قوية‎‎

كشفت شركة Brightway Intelligent Technology الصينية، عن أول سكوتر كهربائي طراز NAVEE N65، حيث تعرف الشركة بأنها شركة مبتكرة عالية التقنية تركز على البحث والتطوير وإنتاج وبيع الدراجات البخارية الإلكترونية والدراجات الإلكترونية.

وبدأت بالفعل في التمويل الجماعي في Xiaomi Youpin في 15 أغسطس، ويستخدم السكوتر الكهربائي هذا العديد من التقنيات الجديدة لتزويد المستخدمين بتشغيل أكثر ملاءمة وتجربة ركوب أكثر راحة، فعلى سبيل المثال، يوفر نظام الطي مزدوج الدوران للمستخدمين راحة كبيرة في التجميع والتخزين المسبق.

وتقول الشركة: ”مع تزايد شعبية الدراجات البخارية الكهربائية، سيأخذ المستهلكون في الاعتبار المزيد حول القوة ونطاق الأميال عند اختيار المنتجات“.

يستخدم NAVEE N65 محركًا بقوة 500 وات وبطارية ليثيوم عالية الأداء 48.5 فولت 12.5 أمبير لجعل السكوتر أكثر قوة وكفاءة، ما يجعل المدى يصل إلى 40 ميلاً (65 كم) وسرعة قصوى تصل إلى 20 ميلاً في الساعة (32 كم/ساعة).

توفر الإطارات الهوائية مقاس 10 بوصات تجربة قيادة أفضل لكل راكب، ويعد N65 مناسبًا لمجموعة واسعة من العملاء بإطار حديدي فائق القوة يدعم أقصى وزن يصل إلى 265 رطلاً (120 كجم).

ويجعل مسند القدم العريض والكبير جدًا ويأتي بمقاس 17 سم، المساحة مريحة جدًا للقدمين، كما أنه أكثر أمانًا مع تكوين الفرامل المزدوجة الذي يوفر استجابة فورية.

عند القيادة، يمكن للركاب مراقبة السرعة بسهولة، من خلال شاشة خارجية كبيرة، ويمكن أيضًا التحكم في حالة السكوتر في أي وقت من خلال تطبيق ”Go Navee“ الرقمي.

وستطلق Brightway Intelligent Technology مجموعة متنوعة من الدراجات البخارية الكهربائية في أكتوبر من هذا العام والعام المقبل.

وتتضمن التشكيلة الجديدة من المنتجات طرازات NAVEE N40 وNAVEE Pro-plus للدراجات البخارية الكهربائية على الطرق الوعرة وما إلى ذلك.

وتأسست شركة Brightway Intelligent Technology في عام 2020 في مدينة Suzhou، مقاطعة Jiangsu، الصين ، وهي مؤسسة مبتكرة ذات تقنية عالية مع تقنية متقدمة وقوة قوية في البحث والتطوير.