تغريم "أبل" 300 مليون دولار في معركة عالمية على براءات الاختراعات‎‎

طلبت هيئة قضائية من شركة ”أبل“ مصنعة هاتف ”آيفون“ دفع غرامة بمقدار 300 مليون دولار بعد إعادة المحاكمة في نزاع حول براءة اختراع بشأن التكنولوجيا اللاسلكية المستخدمة في أجهزة ”آيفون“ وغيرها من المنتجات.

تأتي تلك الخطوة الهامة والحاسمة كجزء من معركة عالمية بين شركة ”أبل“ وشركة PanOptis ومجموعة الشركات التابعة لها، والتي تقول إنها تمتلك براءات اختراع على معيار LTE الخلوي.

وقالت هيئة المحلفين في مارشال في تكساس الأمريكية، إن شركة PanOptis Patent Management ووحدتي Optis Cellular و Unwired Planet، تدينان بهذا المبلغ كقيمة إجمالي تغطية الاستخدام السابق والمستقبلي للتكنولوجيا، وكانت لجنة تحكيم سابقة العام الماضي قد قضت بدفع 506.2 مليون دولار.

وأيد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رودني جيلستراب في أبريل/نيسان الماضي تقرير مسؤولية هيئة المحلفين، لكنه أمر بإجراء محاكمة جديدة بشأن الأضرار، قائلا، كان ينبغي السماح لهيئة المحلفين بالنظر فيما إذا كان طلب الغرامة يتوافق مع شرط ترخيص براءات الاختراع الأساسية على أساس شروط ”عادلة، معقولة وغير تمييزية“.

وتعد محاكمة تكساس جزءا من محاولة PanOptis لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

وتقرر محكمة بريطانية تحديد معدل عائدات عالمي، ما دفع محامي شركة ”أبل“ في شهر يوليو/ تموز للتهديد بأن الشركة قد تنسحب من السوق البريطانية إذا أجبرت على دفع مبلغ غير مقبول تجاريا.

وتتضمن قضية تكساس تقنية تدعي الشركة أنها ضرورية لتنفيذ معيار اتصالات 4G، وتقول PanOptis إن الهواتف الذكية والساعات والأجهزة اللوحية من ”أبل“ التي تعمل عبر شبكات 4G كانت تستخدم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع.

وردت ”أبل“ في بيان لها: ”PanOptis لا تصنع أي منتجات وعملها الوحيد هو مقاضاة الشركات التي تستخدم براءات الاختراع التي تجمعها، نواصل الدفاع ضد محاولاتها لانتزاع مدفوعات غير معقولة مقابل براءات الاختراع التي حصلت عليها“.

وأصدرت براءات الاختراع الخمس في قضية تكساس في الأصل لشركة باناسونيك وسامسونج وإل جي، ونقلت الأخيرتان ملكية براءتي الاختراع إلى Optis Cellular في عام 2014، بينما نقلت سامسونج براءة اختراعها إلى Unwired Planet في عام 2017، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

وتدعي شركة PanOptis أن غريمتها ”أبل“ رفضت جميع العروض العادلة واتهمت الشركة بأنها غير راغبة في الترخيص، وهي قضية رئيسة في المحاكمة في لندن.